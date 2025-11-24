ΒΙΝΤΕΟ: Το μαγικό ανάποδο ψαλίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο στα 40 του! - Real.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 40 του χρόνια δεν έχει χάσει καθόλου το… μαγικό του άγγιγμα!

Ο Πορτογάλος σταρ σημείωσε ένα εκπληκτικό γκολ με ανάποδο «ψαλίδι» στη νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Κάλιτζ με 4-1, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, θυμίζοντας στιγμές από τα χρόνια του στη Ρεάλ και τη Γιουβέντους.

Ο Μπουσάλ κινήθηκε από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα προς την περιοχή και ο «CR7» χωρίς δεύτερη σκέψη «πέταξε» και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με την εκτέλεση να γίνεται αμέσως viral. Με το τέταρτο γκολ του στο ματς, ο Κριστιάνο έφτασε τα 954 γκολ στην καριέρα του, δείχνοντας ότι παραμένει καθοριστικός ακόμα και σε ηλικία 40 ετών.

Στην Αλ Καλίτζ αγωνίστηκαν ως βασικοί οι Έλληνες Δημήτρης Κουρμπέλης, Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας, ενώ αγωνίστηκε και ο πρώην «πράσινος», Μπαρτ Σένκεφελντ. Ο Κουρμπέλης δεν είχε καλή βραδιά, χάνοντας τεράστια ευκαιρία όταν το σκορ ήταν 2-1 και δεχόμενος κόκκινη κάρτα στο 90΄ για επικίνδυνο μαρκάρισμα.

Η βραδιά θύμισε παλιές εποχές για τον Κριστιάνο, με την εκτέλεση του ανάποδου ψαλιδιού να αποδεικνύει ότι η μαγεία του δεν έχει ηλικία και παραμένει… viral.

Το απίθανο ανάποδο ψαλίδι του Κριστιάνο: