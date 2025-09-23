ΒΙΝΤΕΟ – Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκλόνισε ο μικρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο - Real.gr

Η 44η γιορτή των κορυφαίων του ΠΣΑΠΠ στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση ξεκίνησε φέτος με μια ιδιαίτερη βράβευση.

Συγκεκριμένα, στην αρχή της τελετής βραβεύτηκε ο μικρός Μιχαήλ, ο οποίος πέρυσι είχε μπει με ένα πλακάτ στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».

Τότε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Σταύρος Πήλιος τον είχαν αγκαλιάσει και του είχαν προσφέρει τις φανέλες τους.

Σήμερα, ο μικρός Μιχαήλ, μέσω της βράβευσής του από τον ΠΣΑΠΠ, θέλησε να τους ευχαριστήσει και να στείλει ένα ξεχωριστό μήνυμα.

«Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ που μου δίνει σήμερα αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πήλιο και τον κ. Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν πέρυσι. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη», είπε ο μικρός φίλαθλος της ΑΕΚ, ο οποίος μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ξέσπασε σε κλάματα και με τα λόγια του έκανε τους πάντες να σηκωθούν από τις θέσεις τους και να τον χειροκροτήσουν.

Δείτε το βίντεο με τη βράβευση του μικρού Μιχαήλ Πάνου:

ΠΗΓΗ: filathlos.gr