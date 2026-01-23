Βλάχος: «Από τα χειρότερά μας παιχνίδια αμυντικά…» - Real.gr

Απογοητευμένος ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής Θοδωρής Βλάχος, μετά την ήττα της εθνικής ομάδας από την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Δεν πήγαν καλά τα πρώτα οκτάλεπτα, ειδικά αμυντικά! Όχι μπλοκ, καμία βοήθεια οι τερματοφύλακες και κακό διάβασμα στον παίκτη λιγότερο ή παίκτη παραπάνω. Από τα χειρότερά μας παιχνίδια αμυντικά σίγουρα. Δεν θεωρώ ότι μας μας αιφνιδίασε η Ουγγαρία, απλά δεν ήμασταν καλοί σήμερα.

Σχετικά με την κόκκινη κάρτα, ζήτησα challenge έπειτα από συνεννόηση με τον Παπαναστασίου. Είχα ήδη κίτρινη κάρτα, διαμαρτυρήθηκα, πρέπει να δω τι έγινε. Δυστυχώς δεν θα είμαι στον πάγκο στον μικρό τελικό, θα είναι ο Τάσος Σχίζας. Τώρα πρέπει να ανασυνταχθούμε, να παίξουμε άμυνα που είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό και σίγουρα δεν έχει χαθεί κάτι. Θέλουμε το μετάλλιο».