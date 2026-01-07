Βόλεϊ-CEV Cup ανδρών: «Γλυκιά» ήττα... πρόκρισης για τον Ολυμπιακό στο Άπελντορν (3-2) - Real.gr

Την είσοδό του στους «16» του CEV Cup Ανδρών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός παρά την «γλυκιά» ήττα του με 3-2 σετ στην Ολλανδία, καθώς πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν στη ρεβάνς με την Άπελντορν και με το 3-0 σετ που είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» στο «Μελίνα Μερκούρη», εξασφάλισε με άνεση την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο.

Εκεί οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την τσεχική Καρλοβάρσκο, η οποία απέκλεισε νωρίτερα τον Μίλωνα με δεύτερη νίκη στην Τσεχία.

Τα σετ: 16-25, 24-26, 26-24, 25-12, 16-14