Βόλει: Έγραψαν ιστορία τα κορίτσια του Ολυμπιακού - Real.gr

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έγραψε Ιστορία καθώς πήρε τα δύο πρώτα σετ στον αγώνα με τη Βάσας στη Βουδαπέστη για τον γ’ προκριματικό γύρο και σε συνδυασμό με τη νίκη της με 3-0 στον πρώτο αγώνα στο «Μελίνα Μερκούρη», προκρίθηκε για πρώτη φορά στη φάση των ομίλων του CEV Champions League, παρά το γεγονός ότι στο τέλος (μετά τη διασφάλιση της πρόκρισης) «χαλάρωσε» πλήρως, γνωρίζοντας ανώδυνη ήττα με 3-2.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς μπήκε απόλυτα αποφασισμένη στο γήπεδο και παίζοντας εντυπωσιακό βόλεϊ, κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ με 25-18 και 25-22, φτάνοντας στη μεγάλη πρόκριση στους ομίλους της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός έγινε η πέμπτη ελληνική ομάδα στο βόλεϊ Γυναικών που θα αγωνιστεί στο Champions League μετά τον Παναθηναϊκό, το Φιλαθλητικό, τον Ιωνικό Ν. Φιλαδέλφειας και τα Βριλήσσια. Οι «πράσινες» είχαν παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τις σεζόν 1998/99 και 2000/01, ο Φιλαθλητικός της σεζόν 2000/01, ο Ιωνικός τη σεζόν 1994/95 και τα Βριλήσσια την περίοδο 1998/99.

Οι αθλήτριες του Ολυμπιακού θα μπουν στον Γ’ όμιλο της διοργάνωσης μαζί με μερικές υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου βόλεϊ. Συγκεκριμένα θα παίξει κόντρα στην τούρκικη Ετσασίμπασι που έχει κατακτήσει το Champions League μία φορά (2014/2015), την ιταλική Βέρο Μιλάνο που πέρυσι έφτασε στο φάιναλ-4 και την πρωταθλήτρια Σερβίας Λάικοβατς.

Η Μίλιτσα Κούμπουρα στα δύο σετ που αγωνίστηκε πέτυχε 16 πόντους, ενώ η Γιασμίν Αμπντεραχίμ την ακολούθησε με 12 πόντους. Διψήφια ήταν και η Μαρία Οικονομίδου που πέρασε στη θέση της Σέρβας διαγώνιας από το τρίτο σετ και μετά και είχε 10 πόντους.

Τα σετ: 18-25, 22-25, 25-17, 25-22, 15-8

*Οι πόντοι της Βάσας προήλθαν από 5 άσους, 60 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλου, ενώ του Ολυμπιακού από 4 άσους, 63 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλου.

ΒΑΣΑΣ (Γιάννης Αθανασόπουλος): Λέιτε 1 (0/1, 1 μπλοκ), Βίλβερτ 19 (12/14 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Παπ 5 (5/9 επ.), Γκλεμπόζκι 11 (10/26 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ.-18% άριστες), Σουντερλίκοβα 13 (9/34 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Οβομπέτε 16 (16/45 επ., 17% υπ. – 08% άριστες) / Ζουχάρ (λ, 47% υπ. – 26% άριστες), Σάλαι (λ), Φεκέτε 4 (4/9 επ.), Τσερεκλίε 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Σίνκα, Μποσκό, Κις 5 (3/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 25% υπ.-00% άριστες), Σομπόκ 2 (1/5 επ., 1 άσσος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Κούμπουρα 16 (13/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 7 (5/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 12 (11/21 επ., 1 άσσος, 40% υπ. – 24% άριστες), Κονέο 6 (6/13 επ., 0% υπ. – 0% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1/1 επ.), / Αρτακιανού (λ, 42% υπ. – 08% άριστες), Σαμπάτη (λ, 20% υπ.-20% άριστες), Καραγιάννη, Βάνιακ 4 (4/20 επ., 19% υπ.-14% άριστες), Ηλιοπούλου 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Φακοπουλίδου 8 (7/21 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ.-67% άριστες), Οικονομίδου 10 (10/27 επ.), Τερζόγλου 7 (3/5 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ