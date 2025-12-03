Quantcast
Βόλεϊ Γυναικών: Ιστορική πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League - Real.gr
real player

Βόλεϊ Γυναικών: Ιστορική πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League

09:06, 03/12/2025
Βόλεϊ Γυναικών: Ιστορική πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League

Ιστορική νύχτα για την ομάδα Βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού! Οι «ερυθρόλευκες» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη σε όμιλο του CEV Champions League με 3-2 σετ επί της τουρκικής Εξατσίμπασι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Μετά από ένα άκρως συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στο tie-break, οι «ερυθρόλευκες» έκαναν τρομερή ανατροπή στο φινάλε και πανηγύρισαν την σπουδαία νίκη με 3-2 σετ (21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16) στο «Μελίνα Μερκούρη» κόντρα στην τουρκική Εξατσίμπασι! Με τη νίκη αυτή, στρέφουν τώρα την προσοχή τους στο μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (7/12, 19:30) για το πρωτάθλημα, ενώ για την επόμενη αγωνιστική του Champions League θα υποδεχτούν τη Ζελέζνιτσαρ στις 8/1.

Αμφίρροπη στο ξεκίνημά της η αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι, μέχρι οι φιλοξενούμενες να φτιάξουν για να προηγηθούν με 13-9. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 13-15 και σε 15-17, όμως η Εξατσίμπασι έφτιαξε σερί για να ξεφύγει με 23-18 και να φτάσει τελικά στο 25-21.

Βελτιωμένος ο Ολυμπιακός στο δεύτερο σετ, επέβαλλε από νωρίς τον ρυθμό του και προηγήθηκε με 4-0 και με 8-1, διατηρώντας τις μεγάλες υπέρ του διαφορές και ισοφαρίζοντας μετά το 25-16!

Στο τρίτο σετ οι φιλοξενούμενες πέρασαν μπροστά με 8-4 και με 10-6, πριν οι «ερυθρόλευκες» αντιδράσουν ισοφαρίζοντας σε 12-12. Ωστόσο, ένα σερί της Εξατσίμπασι έφερε το 13-17, με την ομάδα από την Τουρκία να διατηρεί τις υπέρ της διαφορές μέχρι και το 19-25.

Ντέρμπι από τους πρώτους πόντους του το τέταρτο σετ, με καμία από τις δύο ομάδες να μην καταφέρνει να φτιάξει μεγάλη υπέρ της διαφορά. Η Εξατσίμπασι προηγήθηκε με 13-9, αλλά οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν για να ισοφαρίσουν σε 18-18, ενώ στη συνέχεια πέρασαν μπροστά με +3 (21-18 και 24-21), για να δουν τις φιλοξενούμενες να ισοφαρίζουν σε 24-24, πριν φτάσουν στο 26-24 για να στείλουν το παιχνίδι σε tie-break.

Εκεί, η Εξατσίμπασι προηγήθηκε με 6-3 και με 8-5, όμως ο Ολυμπιακός επέστρεψε ξανά, φτιάχνοντας υπέρ του σερί 5-1, για να περάσει μπροστά με 10-9. Ωστόσο, το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν στο 18-16 και να πανηγυρίζουν την ιστορική νίκη!

Τα σετ: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16 σε 133′

Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 14-16, 16-21, 21-25
2ο σετ: 8-1, 16-11, 21-16, 25-16
3ο σετ: 4-8, 13-16, 17-21, 19-25
4ο σετ: 8-6, 13-16, 21-19, 26-24
5ο σετ: 3-5, 10-9, 12-11, 18-16

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και της Ετσατσίμπασι προήλθαν από 3 άσσους, 58 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Βάνιακ 14 (13/26 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. – 20% άριστες), Κούμπουρα 26 (24/65 επ., 2 άσσοι), Τερζόγλου 8 (0/2 επ., 2 άσσοι, 6 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 9 (2/10 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Κόνεο 13 (11/24 επ., 2 άσσοι, 41% υπ. – 24% άριστες), Ντι Ιούλιο 4 (2/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 41% υπ. – 18% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου 4 (4/8 επ.).

Εξατσίμπασι (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 22 (19/39 επ., 3 μπλοκ), Κίσαλ 15 (9/17 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ερκέκ 4 (4/21 επ., 43% υπ. – 43% άριστες), Σαχίν 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Ρέτκε 12 (8/15 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 38% υπ. – 13% άριστες), Καρακούρτ 18 (15/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. – 28% άριστες) / Σεμπνέμ (λ, 60% υπ. – 38% άριστες), Ντίκεν 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 67% άριστες), Μάγκλιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved