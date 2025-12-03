Βόλεϊ Γυναικών: Ιστορική πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League - Real.gr

Ιστορική νύχτα για την ομάδα Βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού! Οι «ερυθρόλευκες» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη σε όμιλο του CEV Champions League με 3-2 σετ επί της τουρκικής Εξατσίμπασι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Μετά από ένα άκρως συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στο tie-break, οι «ερυθρόλευκες» έκαναν τρομερή ανατροπή στο φινάλε και πανηγύρισαν την σπουδαία νίκη με 3-2 σετ (21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16) στο «Μελίνα Μερκούρη» κόντρα στην τουρκική Εξατσίμπασι! Με τη νίκη αυτή, στρέφουν τώρα την προσοχή τους στο μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (7/12, 19:30) για το πρωτάθλημα, ενώ για την επόμενη αγωνιστική του Champions League θα υποδεχτούν τη Ζελέζνιτσαρ στις 8/1.

Αμφίρροπη στο ξεκίνημά της η αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι, μέχρι οι φιλοξενούμενες να φτιάξουν για να προηγηθούν με 13-9. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 13-15 και σε 15-17, όμως η Εξατσίμπασι έφτιαξε σερί για να ξεφύγει με 23-18 και να φτάσει τελικά στο 25-21.

Βελτιωμένος ο Ολυμπιακός στο δεύτερο σετ, επέβαλλε από νωρίς τον ρυθμό του και προηγήθηκε με 4-0 και με 8-1, διατηρώντας τις μεγάλες υπέρ του διαφορές και ισοφαρίζοντας μετά το 25-16!

Στο τρίτο σετ οι φιλοξενούμενες πέρασαν μπροστά με 8-4 και με 10-6, πριν οι «ερυθρόλευκες» αντιδράσουν ισοφαρίζοντας σε 12-12. Ωστόσο, ένα σερί της Εξατσίμπασι έφερε το 13-17, με την ομάδα από την Τουρκία να διατηρεί τις υπέρ της διαφορές μέχρι και το 19-25.

Ντέρμπι από τους πρώτους πόντους του το τέταρτο σετ, με καμία από τις δύο ομάδες να μην καταφέρνει να φτιάξει μεγάλη υπέρ της διαφορά. Η Εξατσίμπασι προηγήθηκε με 13-9, αλλά οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν για να ισοφαρίσουν σε 18-18, ενώ στη συνέχεια πέρασαν μπροστά με +3 (21-18 και 24-21), για να δουν τις φιλοξενούμενες να ισοφαρίζουν σε 24-24, πριν φτάσουν στο 26-24 για να στείλουν το παιχνίδι σε tie-break.

Εκεί, η Εξατσίμπασι προηγήθηκε με 6-3 και με 8-5, όμως ο Ολυμπιακός επέστρεψε ξανά, φτιάχνοντας υπέρ του σερί 5-1, για να περάσει μπροστά με 10-9. Ωστόσο, το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν στο 18-16 και να πανηγυρίζουν την ιστορική νίκη!

Τα σετ: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16 σε 133′

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 14-16, 16-21, 21-25

2ο σετ: 8-1, 16-11, 21-16, 25-16

3ο σετ: 4-8, 13-16, 17-21, 19-25

4ο σετ: 8-6, 13-16, 21-19, 26-24

5ο σετ: 3-5, 10-9, 12-11, 18-16

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και της Ετσατσίμπασι προήλθαν από 3 άσσους, 58 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Βάνιακ 14 (13/26 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. – 20% άριστες), Κούμπουρα 26 (24/65 επ., 2 άσσοι), Τερζόγλου 8 (0/2 επ., 2 άσσοι, 6 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 9 (2/10 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Κόνεο 13 (11/24 επ., 2 άσσοι, 41% υπ. – 24% άριστες), Ντι Ιούλιο 4 (2/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 41% υπ. – 18% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου 4 (4/8 επ.).

Εξατσίμπασι (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 22 (19/39 επ., 3 μπλοκ), Κίσαλ 15 (9/17 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ερκέκ 4 (4/21 επ., 43% υπ. – 43% άριστες), Σαχίν 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Ρέτκε 12 (8/15 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 38% υπ. – 13% άριστες), Καρακούρτ 18 (15/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. – 28% άριστες) / Σεμπνέμ (λ, 60% υπ. – 38% άριστες), Ντίκεν 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. – 67% άριστες), Μάγκλιο.