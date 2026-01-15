Βόλεϊ γυναικών: Στους «8» του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός - Επικράτησε 3-0 σετ της Μπράγκα - Real.gr

Οι «πράσινες» στην προημιτελική φάση θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα.

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού όχι μόνο πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν μετά τη νίκη του επί της Μπράγκα στην Πορτογαλία, αλλά ήταν συνολικά καταιγιστική και στη ρεβάνς επικρατώντας με 3-0 σετ και πήρε το «εισιτήριο» για την προημιτελική φάση του Challenge Cup γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι «πράσινες» κυριάρχησαν στην επίθεση με 51%, έχοντας κορυφαία και πρώτη σκόρερ την Χέιλι Μπένετ με 22 πόντους, ενώ εξαιρετική ήταν και η Γουάιτ με 12 πόντους στα πρώτα δύο σετ που αγωνίστηκε. Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 16-9 και 19-10, χάρις στην Λαμπόφασκα και τελείωσε το σετ με 25-18, χάρις στον άσσο της Χατζηευστρατιάδου.

Στο δεύτερο σετ η πορτογαλική ομάδα έβγαλε αντίδραση, όμως ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 12-9 και 14-11, χάρις στην Γουάιτ. Η Μπράγκα ισοφάρισε σε 15-15 και πέρασε μπροστά με 19-21 με τα σερβίς της Καστίγιο, όμως οι «πράσινες» βρήκαν ξανά τις λύσεις απ’ την Γουάιτ και πήραν το σετ με 25-23, τελειώνοντας την πρόκριση.

Στο τρίτο σετ ο Αλεσάντρο Κιαπίνι έκανε πολλές αλλαγές, με τις «πράσινες» να διατηρούν, ωστόσο, υψηλό ρυθμό και να τελειώνουν το ματς με το 25-18 και το 3-0 στα σετ.

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσους, 47 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και της Μπράγκα προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-23, 25-18) σε 75′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 7 (6/10 επ., 1 άσσος), Γουάιτ 12 (12/18 επ., 25% υπ. – 0% άριστες), Μπένετ 22 (19/34 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 2 (2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (6/16 επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. – 13% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 55% υπ. – 35% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Παπαγεωργίου 1 (1/2 επ.), Κωνσταντίνου 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. – 50% άριστες), Ράπτη.

ΜΠΡΑΓΚΑ (Ζοάο Σάντος): Ερνάντες 13 (12/15 επ., 1 μπλοκ), Καστίγιο 5 (5/35 επ., 45% υπ. – 28% άριστες), Μάγια 7 (5/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. – 18% άριστες), Φιγκουέιρας 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Αραούχο 1 (1/7 επ.), Λόπες 13 (11/30 επ., 2 μπλοκ) / Ροντρίγκες Μ. (λ, 25% υπ. – 0% άριστες), Φερέιρα (λ), Ντίας 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκες Μπ. 1 (1/4 επ.).