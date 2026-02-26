Βόλεϊ-Κύπελλο ανδρών: Θρίαμβος του Παναθηναϊκού, 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ και πρόκριση στα ημιτελικά - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τέταρτο και τελευταίο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με 3-1 σετ στο κλειστό του Μετς και πήρε το «εισιτήριο» για το Final-4 της διοργάνωσης, αλλά και… ρεβάνς για την τελευταία ήττα του στο πρωτάθλημα απ’ τον δικέφαλο του Βορρά.

Τα σετ: 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-21)

Στο πρώτο σετ οι δύο μονομάχοι πήγαιναν πόντο-πόντο, με τους «πράσινους» να κάνουν ένα μίνι-ξέσπασμα μετά το 10-10, φτάνοντας στο 14-10, με πρωταγωνιστές τους Νίλσεν, Πρωτοψάλτη και Γκάσμαν. Ο ΠΑΟΚ μείωσε (14-13), όμως ο Παναθηναϊκός συνέχισε να συντηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα το οποίο αύξησε σε 24-20, «καθαρίζοντας» το πρώτο σετ με 25-21.

Στο δεύτερο σετ η μάχη συνεχίστηκε με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να «πολεμάνε» για κάθε πόντο. Η άνοδος των Ερνάντες, Κοβάτσεβιτς και Κοκκινάκη έφερε τον δικέφαλο του Βορρά μπροστά με 17-18, όμως οι «πράσινοι» επέστρεψαν και πήγαν στο 22-20 από λάθος του Ερνάντες. Ο Κοβάτσεβιτς κι ο άσσος του Κοκκινάκη, ωστόσο, έφεραν τον ΠΑΟΚ ξανά μπροστά και του χάρισαν το σετ με 23-25, μετά από λάθος σερβίς του Γιάντσουκ.

Από εκεί και πέρα, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε. Στο τρίτο σετ οι «πράσινοι» πάτησαν… γκάζι μετά το 10-10, πήραν «αέρα» τριών πόντων και με ατού το σερβίς και τη μεγάλη εμφάνιση του Βουλκίδη και του Νίλσεν έφτασαν στο 2-1 (25-21) με το λάθος σερβίς του Κοβάτσεβιτς.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 10-6 με την επίθεση του Γκάσμαν και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 18-16, είχε τον Πρωτοψάλτη καθοριστικό στο φινάλε για να φτάσει στο 25-21 και στα 3-1 σετ με το λάθος σερβίς του Γαλιώτου, πανηγυρίζοντας τη μεγάλη πρόκριση στους «4».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Βόλεϊ Ανδρών έχουν ως εξής:

ΟΦΗ-Φοίνικας Σύρου 3-2 (22-25, 25-23, 17-25, 25-12, 15-12)

Φλοίσβος-Μίλων 3-2 (25-17, 21-25, 27-25, 24-26, 15-13)

Καλαμάτα 80-Πανιώνιος 2-3 (25-22, 25-19, 23-25, 21-25, 16-18)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-21)