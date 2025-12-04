Βόλεϊ - Λιγκ Καπ: Στον τελικό ο ΠΑΟΚ με απίστευτη ανατροπή - Real.gr

Την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο Λιγκ Καπ της Ιστορίας του (έπειτα από 5 χαμένους τελικούς) θα έχει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό την Παρασκευή (5/12, 17:00), έπειτα από την πρόκρισή του επί του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου με 3-2, σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι που κράτησε 3 ώρες και κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Μετά την εύκολη νίκη του επί του Μίλωνα, ο ΠΑΟΚ τα βρήκε… σκούρα απέναντι στον Φλοίσβο που επέστρεψε στο πρώτο σετ από το 15-19 και με μπροστάρη τον Γκάρετ έφτασε στο 25-22.

Στο δεύτερο σετ η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου συνέχισε το ίδιο επιθετικά και προηγήθηκε με 19-11, κλείνοντας το σετ στο 25-21, παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ξαναμπεί στο ματς όταν μείωσε σε 19-17.

Ο ΠΑΟΚ συνήλθε στο τρίτο σετ με τον Κοβάσεβιτς να παίρνει… μπρος και τον Κοκκινάκη να έχει καθοριστική συμμετοχή με δύο άσσους για το 22-25.

Στο τέταρτο σετ ο Φλοίσβος προηγήθηκε με 14-8, αλλά ο ΠΑΟΚ συνέχισε να «χτυπάει» απ’ το σερβίς ισοφαρίζοντας εντέλει σε 2-2 μέσα από το 23-25 που «έκλεισε» με τρομερό μπλοκ του Κάρτεφ.

Στο τάι-μπρέικ, έσπασαν… καρδιές, με τον ΠΑΟΚ να είναι πολύ ψύχραιμος στο τέλος. Στο 15-15 ο Φαν Γκάρτερεν αστόχησε στην επίθεση του Φλοίσβου μέσω VAR. Μετά το τάιμ άουτ ο Κάρτεφ πήγε στο σερβίς και έστειλε στον τελικό τον ΠΑΟΚ με άσσο!

Τα σετ: 25-22, 25-21, 22-25, 23-25, 15-17