Volley League Ανδρών: Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Μετς (2-3 σετ) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε νικητής στο πρώτο από τα δύο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στην Volley League Ανδρών, νικώντας με 3-2 (25-20, 25-22, 21-25, 21-25, 15-13) τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Μετς, ύστερα από συναρπαστικό παιχνίδι.

«Δήμιος» του Παναθηναϊκού ήταν ένας πρώην παίκτης του. Ο Φερνάντο Ερνάντεζ σταμάτησε στους 25 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα έχοντας την πολύτιμη συμπαράσταση του Ούρος Κοβάσεβιτς, ο οποίος σταμάτησε στους 16.

Για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, που επέστρεψε από το 0-2 αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, ο Ράσμους Νίλσεν μέτρησε 23 πόντους, ο Ντμίτρο Γιάντσουκ 20, ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος 15 και ο Πάτρικ Γκάσμαν 14.

Με το σκορ στο 2-2, όλα έμελλε να κριθούν στο τάι μπρέικ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε (3-2), αλλά το μπλοκ του Γαλιώτου και ο άσσος του Κοβάσεβιτς έφεραν τον Δικέφαλο στο 8-6 στην αλλαγή τερέν, με τον Κοκκινάκη να γράφει το 10-7.

Το «τριφύλλι» πλησίασε στους δύο πόντους (13-11) με επίθεση του Πρωτοψάλτη και λάθος του Κοβάσεβιτς, ο Βουλκίδης με μπλοκ μείωσε στον πόντο, αλλά το «στοπ» του Τζέντρικ στον φιλέ έδωσε δύο ματς-μπολ στον ΠΑΟΚ (12-14), με τον Κοβάσεβιτς να τελειώνει το παιχνίδι.

Με τους δύο βαθμούς ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 13, είναι τρίτος και απέχει 3 πόντους από τον δεύτερο Παναθηναϊκό (16), με τον τέταρτο Ολυμπιακό να έχει 10 βαθμούς και δύο παιχνίδια λιγότερα.