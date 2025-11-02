Volley League: Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός στου Ρέντη (3-0 σετ τον Ολυμπιακό) - Real.gr

Απόλυτος κυρίαρχος ήταν ο Παναθηναϊκός, στο ντέρμπι «αιωνίων» στου Ρέντη. Οι «πράσινοι» δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να πάρει σετ, επιβλήθηκαν με 3-0 (22-25, 17-25, 21-25), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Volley League και παρέμειναν αήττητοι.

Αν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-1, οι Γιάντσουκ, Νίλσεν και Ανδρεόπουλο έδωσαν προβάδισμα στους «πράσινους (4-7). Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν καλό σερβίς, ούτε μπλοκ για το +5 του Παναθηναϊκού. Ο Γκαρντίνι έριξε στο ματς τον Νεντέλκοβιτς για το 20-22. Τα σερβίς του Δλαακούρα και μια διπλή μπάλα από πλευράς Ολυμπιακού έφεραν το 0-1 για τον Παναθηναϊκό (21-25).

Ο Σπίριτο, παρά το γεγονός πως ο Ολυμπιακός προηγήθηκε και στο 2ο σετ, διαμόρφωσε το 1-4. Ο Ατανασίεβιτς με δυο άσους κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4. Οι Γιάντσουκ και Νίλσεν «πυροβολούσαν» από τη διαγώνιο για το +6 των «πρασίνων» που πήραν με 25-17 το 2ο σετ.

Ο Νίλσεν ήταν κεντρικό πρόσωπο και στις αρχές του 3ου σετ για τον Παναθηναϊκό. Αν και ο Ολυμπιακός αντέδρασε και προσπέρασε με 8-7 και εν συνεχεία μείωσε στον πόντο, oι «πράσινοι» ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν τους «ερυθρόλευκους» να πάρουν σετ και το κατάφεραν, κάνοντας το 25-21 στο 3ο σετ.

