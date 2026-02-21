Volley League: Ο ΠΑΟΚ νίκησε για δεύτερη φορά τον Παναθηναϊκό στο τάι μπρέικ - Real.gr

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο μεγάλο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών, καθώς επιβλήθηκε στην Πυλαία του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού με 3-2 σετ, μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα. Οι «πράσινοι» (οι οποίοι με το βαθμό που εξασφάλισαν θα παραμείνουν στην κορυφή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα του Μίλωνα με τον Ολυμπιακό), κέρδισαν εύκολα το πρώτο σετ, αλλά οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν και πήραν τα δύο επόμενα.

Το «τριφύλλι» ισοφάρισε και το παιχνίδι οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ, όπου ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 14-12, αλλά ο «δικέφαλος του βορρά» απάντησε με τρεις συνεχόμενους πόντους και πέρασε μπροστά 15-14. Οι φιλοξενούμενοι έσωσαν το πρώτο ματς-μπολ, αλλά με επίθεση του Ερνάντες και λάθος του Νίλσεν ο ΠΑΟΚ πήρε το πέμπτο σετ 17-15 και τον αγώνα με 3-2 (16-25, 25-23, 25-21, 21-25, 17-15).