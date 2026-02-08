Volley League: Πέρασε από τη Σύρο ο Ολυμπιακός, ισόβαθμοι στην τελευταία θέση Κηφισιά και Φλοίσβος - Real.gr

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-1 (25-21, 17-25, 20-25, 20-25) τον Φοίνικα στη Σύρο, για την 14η αγωνιστική της Volley League και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. MVP στην Ερμούπολη, στο κλειστό «Δ. Βικέλας», αναδείχτηκε ο Ατανασίεβιτς, με 27 πόντους, με 21/35 επιθέσεις, τέσσερις άσους και δύο μπλοκ (17 ο Πέριν). Η ομάδα του Πειραιά αν και έχασε το πρώτο σετ, ανέβασε «στροφές» και «πήρε» το ματς στην έδρα του Φοίνικα, με εννιά μπλοκ και επτά άσους, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία του στην Volley League.

Την τέταρτη νίκη στη Volley League πανηγύρισε ο Α.Ο.Π. Κηφισιάς με 3-2 σετ στο μεγάλο ντέρμπι επιβίωσης με τον Α.Ο. Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου. Oι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς, αλλά ο Φλοίσβος με τα δύο σετ που πήρε εξασφάλισε το πλεονέκτημα στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Πλέον 5 ομάδες της κατηγορίας έχουν διαφορά μόλις 3 βαθμών και οι 4 τελευταίες αγωνιστικές αναμένεται να είναι δραματικές σχετικά με την παραμονή στην κατηγορία. Mεγάλος πρωταγωνιστής της Κηφισιάς ήταν ο Μπάνοφ με 26 πόντους και από τον Φλοίσβο ο Εγκλεσκαλνς με 30 πόντους. Ατυχία για τον Ιταλό ακραίο του Φλοίσβου Γίρι Κόβαρ που τραυματίστηκε στο 1ο σετ και αποχώρησε.