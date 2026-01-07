Βόμβα Άταμαν: «Αν δεν πάρουμε πρωτάθλημα ή Euroleague θα αποχωρήσω» - Real.gr

Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις που παραχώρησε ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια ανέφερε πως αν ο Παναθηναϊκός στο τέλος της χρονιάς δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα ή την Euroleague δεν θα συνεχίσει να είναι προπονητής των “πρασίνων”.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έργκιν Άταμαν:

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα»

«Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ είναι υποψήφια για τον τίτλο όπως πολλές άλλες ομάδες. Όπως βλέπετε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες πολλές ομάδες που είναι υποψήφιες και είναι σε καλή θέση, όπως ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Εφές, έκαναν μεταγραφή.

Οι μεταγραφές είναι κάτι που στις μεγάλες ομάδες μπορεί να συζητηθεί και η ομάδα μας σκέφτεται κάποιους παίκτες. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτοί οι παίκτες, κανένας, ή κάποιοι άλλος. Μία από τις καλύτερες ομάδες αυτή την περίοδο, η Φενέρμπασχτσε υπέγραψαν τον Ντε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον Τζόουνς, είναι φυσιολογικό. Για εμάς η πιο σημαντική μεταγραφή θα είναι φυσικά ελπίζω σε 3-4 εβδομάδες, αν επιστρέψει ο Ματίας (σ.σ. Λεσόρ)».