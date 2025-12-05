«Βόμβα» στο Copa del Rey: Εκτός η Εσπανιόλ από ομάδα 4ης κατηγορίας - Real.gr

Η Ατλέτικο Μπαλεαρές επικράτησε των Καταλανών χάρις σε ένα γκολ του Τοβάρ στο 54ο λεπτό. Την ίδια ώρα, άλλα μία ομάδα της 4ης κατηγορίας η Ρεάλ Άβιλα, λίγο έλειψε να πετάξει εκτός Κυπέλλου τη Ράγιο Βαγεκάνο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Πασκουάλ στο 50′, όμως οι «Βαγέκας» κατάφεραν να αποφύγουν το «κάζο» στο 90’+4′ με το γκολ του Παλαθόν και να πάρουν εντέλει την πρόκριση, με το τέρμα του Γκαρθία στο 120′.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 2ου γύρου του Copa del Rey έχουν ως εξής:
Εμπρο-Οσασούνα 3-5
Νουμάνθια-Μαγιόρκα 2-3
Πορτουγκαλέτε-Αλαβές 0-3
Ρασίνγκ Φερόλ-Ουέσκα 0-2
Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα-Θέουτα 1-0
Ναβαλκαρνέρο-Χετάφε 2-3 παρ. (2-2 κ.δ.)
Κουλτουράλ Λεονέσα-Ανδόρα 4-2
Ελντένσε-Αλμερία 2-1
Μιραντές-Σπόρτινγκ Χιχόν 0-2
Μούρθια-Κάντιθ 3-2
Ταλαβέρα-Μάλαγα 2-1
Σιέθα-Λεβάντε 0-1
Ατλέτικο Αντονιάνο-Βιγιαρεάλ 3-5 πέν. (0-0 κ.δ., 1-1 παρ.)
Ουρένσε-Τζιρόνα 2-1
Ποντεβέδρα-Εϊμπάρ 0-3
Κιντανάρ ντελ Ρέι-Ελτσε 1-2 παρ. (1-1 κ.δ.)
Ρέντις-Σοσιεδάδ 0-2
Τορέντ-Μπέτις 1-4
Ατλέτικο Μπαλεαρές-Εσπανιόλ 1-0
Λεγανές-Αλμπαθέτε 1-2
Ρεάλ Αβιλα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-2 παρ. (1-1 κ.δ.)
Σαμπαντέλ-Λα Κορούνια 0-2
Πονφεραντίνα-Ράσινγκ Σανταντέρ 21:00
Εξτρεμαδούρα-Σεβίλη 22:00
Καρταχένα-Βαλένθια 22:00
Σαραγόσα-Μπούργος 22:00
Σαντ Αντρέου-Θέλτα 22:00
Τενερίφη-Γρανάδα 22:00