«Βόμβα» στο Copa del Rey: Εκτός η Εσπανιόλ από ομάδα 4ης κατηγορίας - Real.gr

Άρχισαν να... σκάνε οι πρώτες «βόμβες» στο Κύπελλο Ισπανίας, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (4/12) μία ομάδα της 4ης κατηγορίας, η Ατλέτικο Μπαλεαρές, απέκλεισε μία εκπρόσωπο της LaLiga, την Εσπανιόλ, επικρατώντας με 1-0 στο πλαίσιο του 2ου γύρου του Copa del Rey.

Η Ατλέτικο Μπαλεαρές επικράτησε των Καταλανών χάρις σε ένα γκολ του Τοβάρ στο 54ο λεπτό. Την ίδια ώρα, άλλα μία ομάδα της 4ης κατηγορίας η Ρεάλ Άβιλα, λίγο έλειψε να πετάξει εκτός Κυπέλλου τη Ράγιο Βαγεκάνο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Πασκουάλ στο 50′, όμως οι «Βαγέκας» κατάφεραν να αποφύγουν το «κάζο» στο 90’+4′ με το γκολ του Παλαθόν και να πάρουν εντέλει την πρόκριση, με το τέρμα του Γκαρθία στο 120′.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 2ου γύρου του Copa del Rey έχουν ως εξής:

Εμπρο-Οσασούνα 3-5

Νουμάνθια-Μαγιόρκα 2-3

Πορτουγκαλέτε-Αλαβές 0-3

Ρασίνγκ Φερόλ-Ουέσκα 0-2

Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα-Θέουτα 1-0

Ναβαλκαρνέρο-Χετάφε 2-3 παρ. (2-2 κ.δ.)

Κουλτουράλ Λεονέσα-Ανδόρα 4-2

Ελντένσε-Αλμερία 2-1

Μιραντές-Σπόρτινγκ Χιχόν 0-2

Μούρθια-Κάντιθ 3-2

Ταλαβέρα-Μάλαγα 2-1

Σιέθα-Λεβάντε 0-1

Ατλέτικο Αντονιάνο-Βιγιαρεάλ 3-5 πέν. (0-0 κ.δ., 1-1 παρ.)

Ουρένσε-Τζιρόνα 2-1

Ποντεβέδρα-Εϊμπάρ 0-3

Κιντανάρ ντελ Ρέι-Ελτσε 1-2 παρ. (1-1 κ.δ.)

Ρέντις-Σοσιεδάδ 0-2

Τορέντ-Μπέτις 1-4

Ατλέτικο Μπαλεαρές-Εσπανιόλ 1-0

Λεγανές-Αλμπαθέτε 1-2

Ρεάλ Αβιλα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-2 παρ. (1-1 κ.δ.)

Σαμπαντέλ-Λα Κορούνια 0-2

Πονφεραντίνα-Ράσινγκ Σανταντέρ 21:00

Εξτρεμαδούρα-Σεβίλη 22:00

Καρταχένα-Βαλένθια 22:00

Σαραγόσα-Μπούργος 22:00

Σαντ Αντρέου-Θέλτα 22:00

Τενερίφη-Γρανάδα 22:00