Βραδιά Champions League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ  - Real.gr

Mε το νέο Βet Lock * από το Πάμε Στοίχημα κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

H 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με δυνατές αναμετρήσεις.

Στις 19:45 αρχίζουν οι αγώνες Καραμπάκ-Τσέλσι και Πάφος-Βιγιαρεάλ.

Στις 22:00 γίνεται η σέντρα στα παιχνίδια Άγιαξ-Γαλατασαράι, Ίντερ-Καϊράτ Αλμάτι, Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ, Μαρσέιγ-Αταλάντα, Μπενφίκα-Λεβερκούζεν, Κλαμπ Μπριζ-Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αύριο διεξάγονται οι αγώνες των άλλων 2 Κυπέλλων Ευρώπης. Στο Europa League, στις 19:45, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σουηδία τη Μάλμε και στις 22:00 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας τη Γιουνγκ Μπόις.

Στο Conference League, αύριο στις 19:45, η ΑΕΚ φιλοξενεί στην OPAP Arena τη Σάμροκ Ρόβερς.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα για τα Κύπελλα Ευρώπης

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τα σημερινά παιχνίδια του Champions League και τα αυριανά ματς των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ (Τετάρτη, 22:00)

E. Χάαλαντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει

Οver 3,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ

Σ. Γκιρασί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ντόρτμουντ να κερδίσει

Κλαμπ Μπριζ-Μπαρτσελόνα (Τετάρτη, 22:00)

Οver 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ

Λ. Γιαμάλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μπαρτσελόνα να κερδίσει

Χ. Τζόλης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Κλαμπ Μπριζ να κερδίσει

Μάλμε-Παναθηναϊκός (Πέμπτη, 19:45)

0-0 Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Οver 0,5 Παναθηναϊκός γκολ & Οver 5,5 Παναθηναϊκός κόρνερ

Τετέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Παναθηναϊκός να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς (Πέμπτη, 19:45)

Οver 0,5 AEK γκολ & Οver 6,5 AEK κόρνερ

Φ. Πιερό να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει

ΑΕΚ να κερδίσει, Οver 2,5 γκολ & Οver 9,5 κόρνερ

ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις (Πέμπτη, 22:00)

Over 0,5 ΠΑΟΚ γκολ & Over 5,5 ΠΑΟΚ κόρνερ

Τάισον να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει

ΠΑΟΚ να κερδίσει & Οver 10,5 κόρνερ

Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague ξεκινάει σήμερα η 9η αγωνιστική. Στις 21:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τον αγώνα Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Οver /Under Eύστοχα τρίποντα

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

