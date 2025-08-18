Βραβεύτηκε και... διασύρθηκε ο Νεϊμάρ - Real.gr

Εφιάλτης την ημέρα που… βραβεύτηκε έζησε ο Νεϊμάρ! Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ είχε την τιμητική του, καθώς η Σάντος τον βράβευσε για τις 250 συμμετοχές.

Η συνέχεια, όμως, ήταν εφιαλτική. Σε μία βραδιά που ξεκίνησε σαν γιορτή η Βάσκο ντα Γκάμα συνέτριψε την Σάντος με το εμφατικό 6-0. Μάλιστα τα πέντε τέρματα σημείωσε σε 16′, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κουτίνιο που σκόραρε δις.

Ο Νεϊμάρ, μετά το τέλος του αγώνα λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα, με τον προπονητή της Βάσκο ντα Γκάμα Φερνάντο Ντινίζ να τον παρηγορεί.

Μετά τον διασυρμό η διοίκηση της Σάντος ανακοίνωσε ότι Κλέμπερ Σαβιέ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.