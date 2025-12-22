Βραβεία ΠΣΑΤ: Οι πρώτοι των πρώτων στον ελληνικό αθλητισμό για το 2025 - Κορυφαίος ο Εμμανουήλ Καραλής - Real.gr

Κορυφαία αθλήτρια για το 2025 αναδείχθηκε η Ελευθερία Πλευρίτου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του 2025 από τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτες. Κατά την ετήσια γιορτή του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του επί κοντώ παρέλαβε το βραβείο του καθώς επικράτησε στη σχετική ψηφοφορία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στέφανου Ντούσκου που συμπλήρωσαν την τριάδα.

Κορυφαία αθλήτρια για το 2025 αναδείχθηκε η Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική υδατοσφαίρισης (η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη στην τριάδα).

Οι κορυφαίοι της χρονιάς:

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Χάρης Παυλίδης, ο οποίος οδήγησε την εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος (Θοδωρής Βλάχος και Βασίλης Σπανούλης οι άλλοι δύο της πρώτης τριάδας)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ: Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική υδατοσφαίρισης (η αδελφή της Βασιλική και η Μαρία Πρεβολαράκη στην τριάδα)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ: Εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, παγκόσμια πρωταθλήτρια 2025 (εθνικη μπάσκετ ανδρών, εθική υδατοσφαίρισης ανδρών)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Νάσος Γκαβέλας, στίβος (Παυλος Λιότσος ταεκβοντό, Αντώνης Τσαπατάκης κολύμβηση)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Δήμητρα Κοροκίδα, τακεβοντό (Ελένη Νέστορα τάεκβοντο, Λήδα Μαρία Μανθοπούλου στίβος)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Εθνική Κωφών Μπάσκετ Ανδρων (Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Δήμητρα Παπαδοπούλου μπότσια)

πηγή: filathlos.gr