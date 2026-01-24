Βρήκε ξανά δίχτυα ο Τάσος Δουβίκας, δύο γκολ κόντρα στην Τορίνο - Real.gr

Βρήκε ξανά δίχτυα, και μάλιστα δύο φορές, ο Τάσος Δουβίκας και οδήγησε την Κόμο στη σαρωτική νίκη με 6-0 επί της Τορίνο, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής στη Serie A.

Ο Ελληνας φορ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με όμορφο πλασέ στην αντεπίθεση (8′), ενώ έστειλε πάλι την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα στο 66ο λεπτό, σκοράροντας ξανά στο ιταλικό πρωτάθλημα, μετά από τρεις αγωνιστικές, έχοντας συνολικά 11 γκολ σε λίγκα (8) και κύπελλο (3). Με τους τρεις σημερινούς βαθμούς η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας είναι μέσα στη μάχη ακόμη και για μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν!