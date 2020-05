WADA - Κορωνοϊός: Θα γίνουν στοχευμένες εξετάσεις

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Όταν το αθλητικό τοπίο επιστρέψει σε μια ορισμένη ομαλότητα, αυτά τα «κενά» στις εξετάσεις θα αντιμετωπιστούν μέσω πρόσθετων στοχευμένων εξετάσεων, δεδομένου ότι συνεχίζεται η συγκέντρωση πληροφοριών και οι έρευνες», ανέφερε ο WADA.

«Η τοποθέτηση της δημόσιας υγείας πάνω από τις ανάγκες του συστήματος αντι-ντόπινγκ σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις στην καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό. Ωστόσο, υπάρχει πολύ λιγότερη προπόνηση και πραγματοποιούνται πολύ λιγότερες διοργανώσεις.»

Ο WADA είπε ότι τα δείγματα ελέγχου ντόπινγκ συνέχισαν να αποθηκεύονται για μελλοντική ανάλυση και, με τη βοήθεια του «βιολογικού διαβατηρίου» του αθλητή, ορισμένα δείγματα που θα συλλέγουν μετά την περίοδο αυτή ενδέχεται να αποκαλύψουν ντόπινγκ που συνέβη πριν.

«Ο WADA αξιολογεί επίσης τι λειτούργησε καλά και τι αποδείχθηκε δύσκολο για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε αυτές τις πρωτοφανείς στιγμές. Για το σκοπό αυτό, ο WADA δημιουργεί μια ομάδα εργασίας «στρατηγικών εξετάσεων» για να μάθει από αυτήν την εμπειρία και να δει πώς το σύστημα αντι-ντόπινγκ μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω από αυτήν την εμπειρία».

