Waterpolo League ανδρών: Σαρωτικός στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός (20-3 το Παλαιό Φάληρο) - Real.gr

Η 1η αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος σημαδεύτηκε από την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Χίο και τα Χανιά.

Με επιβλητικό τρόπο ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα Waterpolo League ανδρών. Η ιδιαίτερα ενισχυμένη και φιλόδοξη ομάδα του Δημήτρη Μάζη συνέτριψε στο Ρέστειο το Παλαιό Φάληρο με 20-3, παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον διεθνή φουνταριστό Νίκο Παπανικολάου, αποδεικνύοντας με το… καλημέρα τη δυναμική της.

Νωρίτερα, η αυλαία της νέας σεζόν άνοιξε με ένα ιστορικό ρεκόρ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος διέλυσε εκτός έδρας την πολύ αδύναμη φέτος Λάρισα με 33-4 και σημείωσε τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη από καταβολής Α1 κατηγορίας, την περίοδο 1986-87. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν επίσης του Ολυμπιακού, με το 31-3 επί του Νηρέα Λαμίας, στις 13 Δεκεμβρίου 2014. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι οι πρωταθλητές αγωνίστηκαν χωρίς κάποια βασικά στελέχη τους (Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Κάκαρης, Αλαφραγκής), ενώ είχαν ως πρώτους σκόρερ τους Τάκη Δήμου και Σπύρο Λυκούδη, που σημείωσαν από έξι γκολ έκαστος.

Η 1η αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος σημαδεύτηκε από την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Χίο και τα Χανιά. Το ματς, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, αφού το Ιωνικό κολυμβητήριο δεν εξασφάλισε άδεια για την παρουσία θεατών, δεν ξεκίνησε ποτέ, λόγω προβλήματος στα χρονόμετρα. Οι διαιτητές περίμεναν περίπου μία ώρα, αλλά αφού το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε έκλεισαν το φύλλο αγώνα.

Σε άλλα παιχνίδια της πρεμιέρας, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα στο Περιστέρι της τοπικής ομάδας με 18-8 με επτά γκολ του Ντέλιτς, ενώ στο Παλαιό Φάληρο ο Υδραϊκός επικράτησε 17-7 του νεοφώτιστου ΟΦΘ με επτά τέρματα του Σγουρίδη, αν και το σκορ ήταν ισόπαλο 6-6 στις αρχές της τρίτης περιόδου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ