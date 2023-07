Wimbledon: Τεράστια πρόκριση του Τσιτσιπά επί του Μάρεϊ με 3-2 σετ

Στα πρώτα τρία σετ τα οποία παρακολουθήσαμε χθες είδαμε δύο διαφορετικές εικόνες σε ένα κλειστό παιχνίδι. Στα πρώτα δύο οι αθλητές χρειάστηκε να φτάσουν στο τάι μπρέικ, για να λύσουν τις διαφορές τους. Χωρίς να υπάρξει καν υποψία για break στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες έφτασαν στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς έκανε το μοναδικό μίνι μπρέικ, για να κλείσει το σετ με 7-6 (3).

Ακριβώς η ίδια ήταν η εικόνα στο δεύτερο σετ με τους δύο τενίστες να οδηγούνται στο τάι μπρέικ μόνο που αυτή τη φορά εκείνος που χαμογέλασε ήταν ο Άντι Μάρεϊ με 7-6 (2).

Στο τρίτο σετ είχαμε διαφορετική εικόνα. Ο Βρετανός ανέβασε την απόδοσή του στο σερβίς, σε αντίθεση με τον Τσιτσιπά που έκανε πολλά λάθη με αποτέλεσμα ο Μάρεϊ να φτάσει στο 2-1 σετ, επικρατώντας με 6-4 κάνοντας το μοναδικό break του παιχνιδιού πριν τη διακοπή.

Αυτά έγιναν χθες. Σήμερα η εικόνα του αγώνα επέστρεψε στα όσα είδαμε στα πρώτα δύο σετ. Κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να κάνει break με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε για τρίτη φορά σε τέσσερα σετ στο τάι μπρέικ όπου οι δύο τενίστες έλυσαν τις διαφορές τους.

Εκεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέτρεψε στον Βρετανό να πάρει μόλις τρεις πόντους, έκανε το 2-2 στα σετ και οδήγησε το ματς σε πέμπτο σετ.

Στο πέμπτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει αυτό που δεν είχε καταφέρει στα προηγούμενα τέσσερα. Τι ήταν αυτό; Να κάνει break. Το έκανε και μάλιστα γρήγορα στο σετ και έπειτα κράτησε το σερβίς του για να προηγηθεί με 3-1.

Στη συνέχεια του σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς δίχως να δυσκολευτεί κράτησε το σερβίς του κόντρα στον Άντι Μάρεϊ και έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 6-4 και μαζί στη νίκη με 3-2 σετ.

A Centre Court debut to savour ??@steftsitsipas comes from two sets down to beat Andy Murray 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4#Wimbledonpic.twitter.com/FNfG3cocQC