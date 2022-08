WRC: Ο Τάνακ νικητής στο Ράλι Φινλανδίας - Βίντεο

Είναι η πρώτη νίκη της Hyundai στη Φινλανδία και η τρίτη για τον 34χρονο Τάνακ, μετά το 2018 και ειδικά το 2019, τη χρονιά που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Toyota πριν φύγει για τη Hyundai.

Είναι επίσης η δεύτερη φέτος, μετά τη Σαρδηνία, και η 16η στην καριέρα του στο WRC.

Ο επόμενος αγώνας θα γίνει σε δέκα μέρες στο Βέλγιο (18-21 Αυγούστου), στην άσφαλτο, κατά τη διάρκεια του Ypres Rally όπου ο Νέβιλ θα είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί.

