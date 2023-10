WTA Finals: Με το αριστερό η πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Μεξικό - Ήττα με 2-0 από τη Σαμπαλένκα

Σε περίπτωση που η Σαμπαλένκα σημειώσει δύο φυσιολογικές νίκες και η Σάκκαρη νικήσει τα εναπομείναντα παιχνίδια, τότε θα προκριθεί στην νοκ άουτ φάση.

The World No. 1 has come to play ??@SabalenkaA defeats Sakkari to secure her opening match in the Bacalar Group.#WTAFinalspic.twitter.com/Mspvh9mbdq