Χαμός στο Ινσταμπούλσπορ - Τράμπζονσπορ: Νέο «ντου» προέδρου στο γήπεδο

Αυτό γιατί με το σκορ στο 1-1, έγινε μία φάση που τίναξε στον αέρα το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε πέσιμο παίκτη τους στην περιοχή της "Τραμπ", ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί παιχνίδι, και στην αντεπίθεση έγινε το 1-2 στο 72ο λεπτό από τον Ονουάτσου, γεγονός που έφερε μεγάλη ένταση εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

?????? Crazy scenes in Turkey...

Istanbulspor president Faiksar?aloglu stormed onto the pitch mid-game and took his team into the changing room in protest at referee decisions! ??pic.twitter.com/FvSGQDw33Y