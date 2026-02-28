Ξανά γκολ ο Δουβίκας στην ανατροπή της Κόμο - Real.gr

Η Λέτσε έκανε το... λάθος να προηγηθεί στο 13' στην έδρα της Κόμο, αλλά η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική.

Με… μπροστάρη τον Τάσο Δουβίκα και τρία γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επικράτησε 3-1 και συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο της εξόδου στο Champions League. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εκείνος που ισοφάρισε στο 18′ και στα τελευταία 10 λεπτά του ημιχρόνου οι Ροντρίγκες και Κέμφ «σφράγισαν» την ανατροπή των γηπεδούχων.

Ο Δουβίκας (στο 77′ παραχώρησε την θέση του στον Μοράτα) με το γκολ που σημείωσε έφτασε τα 9 στη Serie A (έχει και ασίστ) σε 27 συμμετοχές.