Ξανά στο δικαστήριο Κάρντιφ και Ναντ για τον θάνατο του Σάλα - Real.gr

Οι δικηγόροι της Κάρντιφ και της Ναντ, αναμένεται να αντιπαρατεθούν εκ νέου σήμερα στη Νάντη, στη δυτική Γαλλία, σχετικά με την οικονομική διαμάχη μεταξύ των δύο συλλόγων μετά τον θάνατο του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, Εμιλιάνο Σάλα το 2019.

Ο 28χρονος επιθετικός σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα πάνω από την Μάγχη τον Ιανουάριο του 2019, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Κάρντιφ, όπου είχε μεταγραφεί από την Ναντ.

Ο ουαλικός σύλλογος κατέθεσε αγωγή στο Εμπορικό Δικαστήριο της Νάντης το 2023 ζητώντας αποζημίωση για την απώλεια εσόδων και άλλες ζημίες που υπέστη ως αποτέλεσμα του θανάτου του παίκτη.

«Αυτή η ακρόαση σηματοδοτεί ένα περαιτέρω βήμα προς την αποκάλυψη της αλήθειας για αυτήν την υπόθεση και την ενίσχυση της λογοδοσίας στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Αυτή η υπόθεση δεν αφορά την βλάβη του ποδοσφαίρου, αλλά την προστασία της ακεραιότητάς του», υποστήριξε ο σύλλογος του Κάρντιφ (CCFC) σε ανακοίνωσή του στο AFP.

Η Κάρντιφ υποστηρίζει ότι η Ναντ, μέσω του ατζέντη της, Γουίλι ΜακΚέϊ, παρήγγειλε την ιδιωτική πτήση με την οποία ταξίδεψε ο ποδοσφαιριστής και ότι, ενώ η μεταγραφή οριστικοποιήθηκε κατά την στιγμή του δυστυχήματος σύμφωνα με το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS), η οργάνωση αυτής της πτήσης φέρει την ευθύνη.

Από την πλευρά της, η Ναντ αμφισβητεί «την ύπαρξη οποιουδήποτε λάθους, αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των φερόμενων σφαλμάτων και του τραυματισμού, και στην συνέχεια του ίδιου του τραυματισμού», δήλωσε στο AFP μια πηγή κοντά στον Βαλντεμάρ Κιτά, πρόεδρο του γαλλικού συλλόγου.

Σε ξεχωριστή υπόθεση που σχετίζεται με την διαμάχη μεταξύ των δύο συλλόγων, το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού αποφάσισε το 2022 ότι η μεταγραφή του παίκτη όντως οριστικοποιήθηκε κατά την στιγμή του θανάτου του. Το 2023, το Εφετείο της FIFA διέταξε την Κάρντιφ να καταβάλει στην Ναντ το υπόλοιπο ποσό της μεταγραφής του Αργεντινού παίκτη, που ανερχόταν τότε σε λίγο πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ, επί συνόλου 17 εκατομμυρίων ευρώ.