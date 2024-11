Χαστούκισε την 8χρονη κόρη του επειδή έχασε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο - ΒΙΝΤΕΟ

Η Βαλίνα έχασε στον τελικό από τη Σέρβα αθλήτρια, Νίνα Σάβιτς, και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο πατέρας της και προπονητής της εμφανίζεται να αντιδρά βίαια, χαστουκίζοντας το μικρό κορίτσι

8-year-old Kosovar taekwondo athlete was slapped by her father and coach, Valmir Fetiu, during the European Cadet & Children’s Championship in Tirana. Fetiu said that the slap was meant “only to calm her down” after she lost in the final to a Serbian opponent. pic.twitter.com/VxZyLcP07X