Ξέσπασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα, ΦΤΑΝΕΙ» - Real.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε με έντονο τρόπο μέσω Instagram, απαντώντας στα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στα παιδιά του.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ζήτησε από τα μέσα και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να σεβασθούν την ιδιωτική του ζωή, καλώντας τους να μην αναρτούν ξανά φωτογραφίες ή βίντεο των παιδιών του.

Ο διεθνής φόργουορντ υπογράμμισε ότι η έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας είναι δική του επιλογή και όχι των παιδιών του, τα οποία -όπως τόνισε- έχουν δικαίωμα να μεγαλώσουν μακριά από τη δημοσιότητα και την πίεση που αυτή συνεπάγεται.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ορισμένα δημοσιεύματα αποκάλυψαν πληροφορίες για το σχολικό περιβάλλον στο οποίο θα φοιτούν τα παιδιά του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».