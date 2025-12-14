«Ξέσπασε» στην Οβιέδο η Σεβίλλη - Real.gr

Μετά από ένα μήνα και κάτι περισσότερο (8/11) η Σεβίλη επέστρεψε στις νίκες βάζοντας έτσι τέλος στο αρνητικό σερί των τριών αναμετρήσεων χωρίς «τρίποντο» (δύο ήττες και μία ισοπαλία).

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έκανε «περίπατο» (4-0) με την αδύναμη Οβιέδο (προτελευταία στη βαθμολογία) και προς το παρόν ανέβηκε στην 8η θέση.

Η «σεμνή τελετή» στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» είχε επί της ουσίας ολοκληρωθεί από το πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0, κάνοντας ακόμη πιο απλό το έργο τους στη συνέχεια. Το τρίτο γκολ από τον Μεντί στο 51′ έδωσε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Πλέον, η Οβιέδο έφτασε τα 9 ματς χωρίς νίκη (5 ήττες, 4 ισοπαλίες), καθώς η τελευταία φορά που πανηγύρισε ήταν πριν από 2,5 μήνες και συγκεκριμένα από τις 30/9 και το 2-1 στο «Μεστάγια» επί της Βαλένθια!

Τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια είδε στο 83ο λεπτό, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ο πρώην κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού και νυν της Οβιέδο, Νταβίντ Κάρμο.