«Ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα, είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία»: Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα - Real.gr

Περηφάνια για τον 28χρονο Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης στο μονό σκιφ με μια εκπληκτική κούρσα.

Η μητέρα του, Μαρία μίλησε στην εκπομπή «Weekend live», μετά το σπουδαίο επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη.

«Είμαστε περήφανοι και συγκινημενοι, ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα για εμάς. Είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία όπως συνήθως. Δεν περιμέναμε την πρώτη θέση, γιατί ο Στέφανος είναι πάντα μετριόφρων. Παει βημα βημα. Ειδικά, όταν έχεις να κάνεις με τους καλύτερους του κόσμου δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ ποιό θα είναι το αποτέλεσμα.

Εμείς παρακαλάγαμε να μπει στον τελικό και να κάνει μία καλή κούρσα. Ξέραμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, απλά έπρεπε να διαχειριστεί σωστά την κούρσα, όπως και έκανε. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα με τον Στέφανο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ντούσκου.