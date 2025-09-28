Quantcast
«Ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα, είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία»: Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα - Real.gr
real player

«Ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα, είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία»: Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

17:40, 28/09/2025
«Ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα, είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία»: Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Περηφάνια για τον 28χρονο Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης στο μονό σκιφ με μια εκπληκτική κούρσα.

Η μητέρα του, Μαρία μίλησε στην εκπομπή «Weekend live», μετά το σπουδαίο επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη.

«Είμαστε περήφανοι και συγκινημενοι, ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα για εμάς. Είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία όπως συνήθως. Δεν περιμέναμε την πρώτη θέση, γιατί ο Στέφανος είναι πάντα μετριόφρων. Παει βημα βημα. Ειδικά, όταν έχεις να κάνεις με τους καλύτερους του κόσμου δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ ποιό θα είναι το αποτέλεσμα.

Εμείς παρακαλάγαμε να μπει στον τελικό και να κάνει μία καλή κούρσα. Ξέραμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, απλά έπρεπε να διαχειριστεί σωστά την κούρσα, όπως και έκανε. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα με τον Στέφανο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ντούσκου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων

Τραγωδία στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων

18:34 28/09
Ρωσία κατά Ζελένσκι μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό του Κιέβου: Θέλει να δείξει στους Ευρωπαίους «κουβαλητές» ότι είναι γενναίος στρατιώτης

Ρωσία κατά Ζελένσκι μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό του Κιέβου: Θέλει να δείξει στους Ευρωπαίους «κουβαλητές» ότι είναι γενναίος στρατιώτης

14:49 28/09
Ξάνθη: Συνελήφθη αστυνομικός - Πέρασε χειροπέδες σε 40χρονο, τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ, τον ξυλοκόπησε και τον εγκατέλειψε

Ξάνθη: Συνελήφθη αστυνομικός - Πέρασε χειροπέδες σε 40χρονο, τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ, τον ξυλοκόπησε και τον εγκατέλειψε

14:24 28/09
Τσατραφύλλιας: «Χωρίς προβλήματα η πρώτη διαταραχή του Φθινοπώρου - Έπεσαν σχεδόν 50 τόνοι νερού» - Πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα

Τσατραφύλλιας: «Χωρίς προβλήματα η πρώτη διαταραχή του Φθινοπώρου - Έπεσαν σχεδόν 50 τόνοι νερού» - Πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα

16:46 28/09
Τραμπ: «Υπάρχει πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή... Θα το καταφέρουμε»

Τραμπ: «Υπάρχει πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή... Θα το καταφέρουμε»

17:15 28/09
«Ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα, είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία»: Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

«Ξημέρωσε μία υπέροχη μέρα, είδαμε τον αγώνα με ταχυπαλμία»: Η μητέρα του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

17:40 28/09
Προβλέψεις Οκτωβρίου 2025: Κεραυνοβόλοι έρωτες και ξαφνικά κέρδη

Προβλέψεις Οκτωβρίου 2025: Κεραυνοβόλοι έρωτες και ξαφνικά κέρδη

12:30 28/09
8 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν τα δόντια σας

8 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν τα δόντια σας

08:45 28/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved