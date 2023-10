«Χρυσή Μπάλα» - Η αφιέρωση του Μέσι στον Μαραντόνα: Ντιέγκο, όπου κι αν είσαι αυτό είναι για σένα

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με ψήφισαν. Θέλω να το μοιραστώ με τους συμπαίκτες μου στην Εθνική Αργεντινής για αυτά που πετύχαμε. Με τον Χούλιαν Άλβαρες, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον Λαουτάρο, να το μοιραστώ και με το τεχνικό επιτελείο.

Θέλω να πω πολύ καλά λόγια για τον Κιλιάν Μπαπέ, έκανε φοβερή σεζόν, όπως και ο Χάαλαντ... Ήταν εντυπωσιακοί και οι δύο. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα πάρουν αυτό το βραβείο και οι δύο. Είμαι τυχερός γιατί έχω βιώσει τέτοιες βραβεύσεις όλα αυτά τα χρόνια.

