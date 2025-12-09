Youth League: «Πάγωσαν» στην Αστάνα και περιμένουν ένα «θαύμα» οι Νέοι του Ολυμπιακού - Real.gr

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Καϊράτ στην Αστάνα για την 6η αγωνιστική του UEFA Youth League και ηττήθηκε με 2-0. Πλέον, οι παίκτες του Γιώργου Σίμου περιμένουν ένα… δώρο από τις υπόλοιπες ομάδες για να βρεθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καλά στην αναμέτρηση, με την Καϊράτ να πιέζει από τα πρώτα δευτερόλεπτα, παρά το γεγονός πως δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρουν το πρώτο τους γκολ στο 4ο μόλις λεπτό, με τον Μπαγκντάτ να εκτελεί τον Γεωργακόπουλο και να βάζει την Καϊράτ σε θέση οδηγού.

Στη συνέχεια και μετά το 15 λεπτό οι παίκτες του Γιώργου Σίμου ανέβασαν ρυθμό, χωρίς ωστόσο να έχουν κάποια κλασική ευκαιρία για την ισοφάριση. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 2-0 στο πρώτο μέρος, με τον Μπαγκντάτ να σουτάρει, αλλά τον Γεωργακόπουλο να αποκρούει εντυπωσιακά.

Αυτό που δεν κατάφεραν στο πρώτο μέρος οι παίκτες της Καϊράτ, το έκαναν στο δεύτερο μέρος και το 55ο λεπτό, με τον Άμπις να κάνει μία εξαιρετική ατομική ενέργεια και να σουτάρει όμορφα στην κλειστή γωνία.

Στο 71′ ο Ολυμπιακός άγγιξε το 2-1, με το σουτ του Λιατσικούρα να καταλήγει λίγο άουτ. Οι Πειραιώτες προσπαθούσαν, όμως δεν μπορούσαν να μειώσουν το σκορ, έτσι ώστε να κυνηγήσουν μετέπειτα την ισοφάριση.

Παρά τα σουτ των Κολοκοτρώνη (82′) και Κορτές (87′), ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να μειώσει το σκορ, με το 2-0 να παραμένει ως τη λήξη της αναμέτρησης.

ΚΑΪΡΑΤ: Καλμούρζα, Νουργκαλίγιεβ, Σεν, Μπαζαρμπάγιεφ, Τασπουλάτοφ, Μακχαμετζάν (60′ Πετρίκ), Ντουισενμπέκ, Αμπίς (79′ Ορινμπασάρ), Καλικούλοφ (70′ Νουρμπολάτ), Μπιρκουβάκοφ (70′ Τολεουκάν), Μπαγκντάτ (79′ Μπεμπολάτ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γεωργακόπουλος, Σιόζος, Καρκατσάλης, Μίλιτσιτς, Αλαφάκης (67′ Θεοδωρίδης), Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας (81′ Τρικαλιώτης), Φίλης (52′ Βασιλακόπουλος), Χάμζα (67′ Καλαϊτζίδης), Τουφάκης (67′ Κότσαλος), Κορτές.

Πηγή: Filathlos.gr