«Υπέγραψε προσύμφωνο με την Αλ Ιτιχάντ o Μπενζεμά»

Θυμίζουμε ότι ο Μπενζεμά αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης από το καλοκαίρι του 2009, καταγράφοντας 648 συμμετοχές, στις οποίες βρήκε δίχτυα 354 φορές και έγινε ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

?????? Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!

Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.

Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL