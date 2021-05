Υπερασπίστηκε τον τίτλο της στο Βasketball Champions League η Μπούργκος - ΒΙΝΤΕΟ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το "repeat" της ομάδας του Ζοάν Πεναρόγια, λίγους μήνες μετά τον θρίαμβο στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ (σ.σ. τον περασμένο Οκτώβριο) ήρθε από την άμυνα, όπως φαίνεται και από τους 59 πόντους που πέτυχε η τουρκική ομάδα.

Ο Ρένφρο είχε συγκομιδή 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 15 πόντους πέτυχε ο Βιτόρ Μπενίτε.

Από την ηττημένη Πινάρ Καρσίγιακα που επέστρεψε στις αρχές της 4ης περιόδου, προσπέρασε, αλλά στο τέλος ηττήθηκε κορυφαίος ήταν ο Αμάθ Εμ'Μπαγέ με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 28-29, 39-46, 59-64

HISTORY FOR @SanPabloBurgos AS THEY DEFEND THEIR ?? AND COMPLETE THE BACK-TO-BACK!#BasketballCL#Final8pic.twitter.com/bzR7sIGzPa