Υπέροχο βίντεο: Το «ψαλιδάκι» του Ελ Κααμπί σε drone show - Real.gr

Υπέροχο βίντεο: Το «ψαλιδάκι» του Ελ Κααμπί σε drone show

08:38, 31/12/2025
Σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να σκοράρει ασταμάτητα και να εντυπωσιάζει με τον τρόπο που βρίσκει δίχτυα, έχοντας πετύχει μάλιστα δύο γκολ με θεαματικό «ψαλιδάκι».

Το πιο πρόσφατο, απέναντι στη Ζάμπια, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους συμπατριώτες του Μαροκινού φορ.

Έτσι, στην Καζαμπλάνκα στήθηκε ένα εντυπωσιακό drone show, με δεκάδες drones να σχηματίζουν στον ουρανό, με απόλυτη ακρίβεια, τη φιγούρα του Ελ Κααμπί τη στιγμή που σκόραρε.

 

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

