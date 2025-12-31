Υπέροχο βίντεο: Το «ψαλιδάκι» του Ελ Κααμπί σε drone show - Real.gr

Σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να σκοράρει ασταμάτητα και να εντυπωσιάζει με τον τρόπο που βρίσκει δίχτυα, έχοντας πετύχει μάλιστα δύο γκολ με θεαματικό «ψαλιδάκι».

Το πιο πρόσφατο, απέναντι στη Ζάμπια, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους συμπατριώτες του Μαροκινού φορ.

Έτσι, στην Καζαμπλάνκα στήθηκε ένα εντυπωσιακό drone show, με δεκάδες drones να σχηματίζουν στον ουρανό, με απόλυτη ακρίβεια, τη φιγούρα του Ελ Κααμπί τη στιγμή που σκόραρε.

🤯🎡 Spectacle de drones lumineux à Casablanca ! Le coup de ciseau légendaire d’Ayoub El Kaabi recréé dans le ciel… 🇲🇦✨ pic.twitter.com/Qkr2CyUsqo — FRMF Xtra (@FRMFXtra) December 30, 2025

ΠΗΓΗ: filathlos.gr