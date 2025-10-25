Υπήρχαν όλα εκτός από.... νικητή στο Τζιρόνα-Οβιέδο - Real.gr

Πραγματικά απίθανο ήταν το ντέρμπι της «ουράς» στο «Μοντιλίβι», με την Τζιρόνα να κάνει την ανατροπή και να κρατά τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Οβιέδο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στην ισπανική La Liga, μολονότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, αλλά τελικά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν στο εβδομο λεπτό των καθυστερήσεων να πάρουν το βαθμό της ισοπαλίας (3-3)!

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τα γκολ των Βίνιας (38′ πεν.) και Ροντόν (58′), αλλά οι Καταλανοί βρήκαν τον τρόπο να ξεπεράσουν το σοκ και να μειώσουν αρχικά με το πέναλτι του Στουάνι (64′) και να ισοφαρίσουν με τον Μαροκινό (πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού), Αζεντίν Ουνάι στο 84ο λεπτό.

Μάλιστα λίγο αργότερα οι παίκτες της Τζιρόνα κατάφεραν να κάνουν την ολική ανατροπή με τον Στουάνι να ευστοχεί ξανά από το σημείο του πέναλτι (90′), αλλά στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Κάρμο.