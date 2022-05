Υπόκλιση Μάτζικ Τζόνσον σε Αντετοκούνμπο: Ο καλύτερος παίκτης στο άθλημα

Έτσι, έγραψε το δεύτερο triple double του Γιάννη στα playoffs και ο θρύλος των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον έγραψε στο Twitter έπειτα από το τέλος του αγώνα: «Οι πρωταθλητές κόσμου Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τους Σέλτικς στο Game 1, έχοντας ως ηγέτη τον καλύτερο παίκτη στο άθλημα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 12 ασίστ και 13 ριμπάουντ.

The World Champion Milwaukee Bucks beat the Celtics in Game 1, led by the best player in basketball, Giannis Antetokounmpo, who finished with 24 points, 12 assists and 13 rebounds!