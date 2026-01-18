«Ζωντανή» για τον τίτλο η Ρόμα - Real.gr

Τις όποιες πιθανότητες έχει για τον τίτλο διατήρησε «ζωντανές» η Ρόμα με το σημερινό «διπλό» στο Τορίνο με 2-0 επί της ομώνυμης ομάδας.

Ο Μάλεν σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «τζαλορόσι» ανοίγοντας τον δρόμο για το «διπλό» και στο 72′ ήταν η σειρά του Πάουλο Ντιμπάλα να το… σφραγίσει. Ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε αλλαγή στο 77′ λεπτό αντί του Ρενς.

Η Φιορεντίνα έπαιξε για τον πρόεδρό της και του αφιέρωσε μία τεράστια νίκη. Ο θάνατος του Ρόκο Κομίσο το Σάββατο (17/1) βύθισε στο πένθος τους «βιόλα», που ενώ είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή του εκτός έδρας αγώνα με την Μπολόνια δεν το έκαναν. Αντίθετα, αγωνίστηκαν κανονικά, πήραν μεγάλο «διπλό» στο «Ρενάτο Νταλ’Αρα» με 2-1, το οποίο ήταν ολοκληρωτικά αφιερωμένο στη μνήμη του δικού τους ανθρώπου.

Από το πρώτο 45λεπτο η Φιορεντίνα έβαλε τις βάσεις για να φύγει νικήτρια από την έδρα των «ροσομπλού», σκοράροντας με τους Μαντράγκορα και Πίκολι. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι πίεσαν, είχαν τις στιγμές τους, μείωσαν στο 88′ με τον Φαμπιάν, αλλά στα λεπτά που απέμεναν δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ισοφάριση.