Ζορίστηκε, αλλά επέστρεψε στα «τρίποντα» η Νάπολι - Real.gr

Γνωρίζοντας από νωρίς για τη νίκη της Ίντερ στο Ούντινε, η Νάπολι δεν είχε κανένα περιώριο απώλειας βαθμών στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σασουόλο.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε (λόγω τιμωρίας παρακολούθησε το ματς από την εξέδρα) ανταποκρίθηκε, έστω και δύσκολα, νίκησε με 1-0 και παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη του τίτλου, παρότι υπολείπεται 6 βαθμούς των «νερατζούρι».

Μετά από τρεις σερί ισοπαλίες στης Serie A – οι δύο στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με Βερόνα (2-2) και Πάρμα (0-0) – οι «παρτενοπέι» κατάφεραν να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, χάρις στο γκολ του 31χρονου Σλοβάκου μέσου, Στάνισλαβ Λομπότκα.

Το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 20′ χάρισε στους «νερατζούρι» το «τρίποντο» στην έδρα της Ουντινέζε (1-0) και παράλληλα, τη δυνατότητα να διατηρηθούν μόνοι στο «ρετιρέ» άσχετα με το τι θα κάνουν οι διώκτες τους στα υπόλοιπα ματς της 21ης αγωνιστικής που ακολουθούν.