«Ζορίστηκε» αλλά πέρασε από την Πυλαία ο Παναθηναϊκός: 74-69 τον ΠΑΟΚ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 21 πόντους, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, όμως, να κερδίσει σήμερα, στο PAOK Sports Arena, για τη 15η αγωνιστική της Greek Basketball League, τον ΠΑΟΚ. Πήρε, εν τέλει, το παιχνίδι με 74-69, αποτέλεσμα που του έδωσε τη 12η συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα.

Σε ένα ματς στο οποίο ο «Δικέφαλος» είδε 42’’ πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, με τη διαφορά να είναι στους 16 πόντους για τους «πράσινους» (9-25), να δίνεται δεύτερη τεχνική ποινή στον προπονητή του, Γιούρι Ζντοβτς -για έντονη διαμαρτυρία στους διαιτητές μετά από επιθετικό φάουλ που καταλογίστηκε στους Θεσσαλονικείς- με συνέπεια ο Σλοβένος να φύγει, αναγκαστικά, από τον πάγκο. Τη θέση του κάλυψε ο βοηθός του, Παντελής Μπούτσκος.

Ξεχώρισαν περισσότερους για τους «πράσινους» οι Τσέντι Όσμαν (13 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κώστας Σλούκας (12 πόντοι, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Στοίχισαν τα 17 λάθη στους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι είχαν την υπεροχή στη ρακέτα (39-33 τα ριμπάουντ) και δικαιούνται να διαμαρτύρονται, συνολικά, για διαιτητικά σφυρίγματα σε βάρος τους. Πάλεψαν πιο πολύ για λογαριασμό τους οι Μπεν Μουρ (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Πάτρικ Μπέβερλι (14 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ για 2 λάθη, 2 κλεψίματα).

Εκτός μάχης, λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό πόδι, έμεινε για τον ΠΑΟΚ ο Τίμι Άλλεν.

Τα δεκάλεπτα: 9-28, 27-43, 58-55, 69-74

Με συνοπτική διαδικασία, έχοντας επιθετική πολυφωνία, με βασικό κινητήριο μοχλό τον Τολιόπουλο και χωρίς να περιορίζεται αμυντικά, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 6’ με +14 (4-18). Διαφορά η οποία στο 8’ πήγε στο +19 (6-25), στο 13’ στο +20 (14-34) και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος στο +21 (22-43).

Ο «Δικέφαλος» με επιμέρους 12-2 και κύρια επιθετική αιχμή τον Μουρ, μείωσε στους 11 πόντους (34-45) στο 22’. Ο Παναθηναϊκός, με τους Γκραντ, Σλούκα, Χολμς να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, πήγε ξανά στο +16 (35-51), ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, «απάντησε» δυναμικά. «Έβγαλε» ενέργεια» στην άμυνα και έχοντας εκτελεστές τους Περσίδη, Ντίμσα, Μέλβιν, Μπέβερλι, Μουρ, «έγραψε» επιμέρους 25-4 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 31’ με 60-55.

Οι Χολμς, Όσμαν έδωσαν εκ νέου το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στο 34’ με +3 (62-65), ο ΠΑΟΚ μείωσε στον πόντο, με 2/2 βολές του Μπέβερλι (37’ 64-65), οι φιλοξενούμενοι, όμως, με σερί 0-5 ξέφυγαν με +6 (64-70), με 1’24’’ να απομένουν για το φινάλε.

Ο ΠΑΟΚ πλησίασε στους τρεις πόντους (69-72), με 12’’ να χρειάζονται για τη λήξη, η προσπάθειά του, όμως, τελείωσε εκεί. Ο Σλούκας με 2/2 βολές διαμόρφωσε το τελικό 69-74.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης, Μπακάλης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Ταϊρί 8, Χουγκάζ, Περσίδης 5 (1), Μπέβερλι 14 (2), Μουρ 17, Μέλβιν 8 (1), Κόνιαρης 3 (1), Ζάρας, Τζόουνς 2, Ντίμσα 12 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Έργκιν Άταμαν): Όσμαν 13, Χολμς 11, Γκραντ 10 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 6, Σορτς 2, Καλαϊτζάκης 6 (2), Σλούκας 12, Σαμοντούροφ 2, Γιούρτσεβεν 5.