10 λάθη που κάνετε όταν αλλάζετε λάδια στο αυτοκίνητο

Η τακτική αλλαγή λαδιού στο όχημά σας είναι μια από τις πιο βασικές, αλλά και πιο σημαντικές εργασίες συντήρησης.

Μπορείτε να το πάτε σε ένα τοπικό συνεργείο αυτοκινήτων για να το αναλάβει ένας επαγγελματίας ή να προσπαθήσετε να εξοικονομήσετε μερικά χρήματα και να το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι.

Πριν επιλέξετε τη λύση DIY (Do It Yourself – Κάντο Μόνος Σου), αξίζει να σκεφτείτε αν είναι πραγματικά φθηνότερο να αλλάξετε μόνοι σας το λάδι του αυτοκινήτου – εξαρτάται από τα εργαλεία που διαθέτετε ήδη και από τον τύπο του αυτοκινήτου που οδηγείτε.

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να γίνει αυτή η αλλαγή λαδιού, γιατί η διασφάλιση καθαρού λαδιού στον κινητήρα σας επιτρέπει στον κινητήρα να διαρκεί περισσότερο και να αποδίδει καλύτερα.

