200.000 παραγγελίες για το Jeep Avenger - Real.gr

Με 200.000 παραγγελίες σε δύο χρόνια από την κυκλοφορία του, το Jeep Avenger έχει εδραιώσει τον ρόλο του ως στρατηγικού μέλους της αμερικανικής μάρκας για την ευρωπαϊκή αγορά.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Καθιερώθηκε ως βασικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή κατηγορία των B-SUV, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 10 κορυφαία B-SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη.

Η γκάμα περιλαμβάνει κινητήρια σύνολα βενζίνης, ήπια υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά. Με την προσθήκη της τετρακίνητης έκδοσης, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής North Face Edition, περιορισμένης έκδοσης 4.806 μονάδων, που συνδυάζει έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από την ορεινή τοπογραφία, με ανθεκτικά υλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά για να αντιμετωπίζουν ακόμη και το απαιτητικό έδαφος, η Jeep προσθέτει ένα ακόμη πλεονέκτημα στο στιλ, στις επιδόσεις και στο πνεύμα περιπέτειας, παρέχοντας στους οδηγούς μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής.

Συνοδευόμενο από αναβαθμισμένες προωθητικές ενέργειες, το Jeep Avenger έχει νέα εισαγωγική τιμή 22.990 ευρώ για την έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης των 100 ίππων και 25.990 ευρώ για την υβριδική e-Hybrid με τους 110 ίππους και αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Αμφότερες οι τιμές αφορούν το επίπεδο εξοπλισμού Longitude, που περιλαμβάνει κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 10,25”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ψηφιακό πίνακα οργάνων, ζάντες αλουμινίου, προβολείς LED, καθώς και καθρέφτες με ηλεκτρική ρύθμιση και θέρμανση. Διατίθενται όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης (αυτόνομο φρενάρισμα, διατήρηση στη λωρίδα κίνησης, αναγνώριση κόπωσης οδηγού, αναγνώριση σημάτων ΚΟΚ), καθώς και το Selec-Terrain για την προσαρμογή του αυτοκινήτου σε όλες τις συνθήκες.

Στο επίπεδο εξοπλισμού Altitude, η νέα τιμή διαμορφώνεται στα 26.190 ευρώ και στα 28.690 ευρώ για τον κινητήρα βενζίνης και e-Hybrid αντίστοιχα. Επιπλέον ενεργό cruise control, κάμερα οπισθοπορείας με drone view, ενεργοποίηση κινητήρα χωρίς κλειδί, προβολείς ομίχλης, αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων και αυτόματος κλιματισμός. Το αμιγώς ηλεκτρικό ξεκινά από τα 28.400 ευρώ, με την κρατική επιδότηση.