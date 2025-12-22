Αυτό είναι το Αυτοκίνητο της Χρονιάς - Real.gr

Το Fiat Grande Panda κατέκτησε τον βαρύτιμο τίτλο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Το ιταλικό μοντέλο, που είναι κατάλληλο για το αστικό περιβάλλον και παράλληλα καλύπτει τις ανάγκες του ταξιδιού, συνδυάζει τη μοντέρνα σχεδίαση με την υψηλή τεχνολογία.

Στα ατού του είναι και η πλήρης στρωμάτωση της γκάμας των κινητήριων μονάδων. Διατίθεται με τρεις επιλογές: βενζίνη με χειροκίνητο κιβώτιο, υβριδικό με αυτόματο κιβώτιο και αμιγώς ηλεκτρικό.

Το Fiat Grande Panda συγκέντρωσε 378 βαθμούς και αναδείχθηκε ο απόλυτος νικητής στη φετινή ψηφοφορία. Ανταγωνίστηκε ένα ακόμη αξιόλογο και εξελιγμένο μοντέλο, το αμιγώς ηλεκτρικό Renault 5. Το γαλλικό μοντέλο, που ξεχειλίζει από στιλ και φινέτσα, αποτελεί ένα ακόμη δείγμα των ικανοτήτων της εμβληματικής μάρκας Renault.

Ομως, κατασκευάζεται μόνο σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, γεγονός που περιορίζει τη θέση του στην ελληνική αγορά, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ηλεκτροκίνηση. Το αμιγώς ηλεκτρικό Renault 5 συγκέντρωσε 338 βαθμούς. Την τρίτη θέση κατέλαβε το Citroen C3 με 253 βαθμούς.

Ακολουθούν: Dacia Bigster 232, Hyundai Inster 228, MG ZS MAX Hybrid 227, Chery Tiggo 4 220, Kia EV3 219, Skoda Elroq 208, Geely EX5 199, BYD Atto 2 198. Το Grande Panda έχει εισαγωγική τιμή 16.990 ευρώ, κορυφαίο value for money, πενταετή εγγύηση και πλούσιο εξοπλισμό. Αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό Panda πρώτης γενιάς, το Grande Panda προσεγγίζει με SUV διάθεση το B-Segment, έχοντας μήκος 3,99 μ., ύψος 1,57 μ. και απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 183 χιλ.

Πρακτικά, το νέο μοντέλο φέρει την πολυχρηστικότητα των B-SUV στις τιμές του B-Segment, ενώ κερδίζει τα πλέον θετικά σχόλια για την αισθητική του. Η έκδοση βενζίνης χρησιμοποιεί κινητήρα τούρμπο 1.2 με 100 ίππους, χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start & Stop για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης.

To Grande Panda Hybrid διαθέτει υβριδικό σύστημα κορυφαίας τεχνολογίας, με συνολική συνδυαστική ισχύ 110 ίππων, αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, για κορυφαία οικονομία. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση χρησιμοποιεί κινητήρα 113 ίππων και μπαταρία 44 kWh που εξασφαλίζει μεικτή αυτονομία 320 χλμ. (κατά WLTP). Το ιταλικό σε στιλ, τεχνολογία και εξοπλισμό Fiat Grande Panda είναι ένα μοντέλο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της ελληνικής αγοράς, θυμίζοντας εμφατικά την αυθεντία της μάρκας στον σχεδιασμό και στην κατασκευή αυτοκινήτων πόλης.