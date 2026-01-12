Ακόμη πιο προσιτή η Peugeot - Real.gr

Από τις πρώτες ημέρες του 2026, η Peugeot ξεδιπλώνει τη νέα εμπορική πολιτική της για την ελληνική αγορά, που έχει ως κύριους άξονες την παροχή των δημοφιλών γαλλικών μοντέλων σε πιο προσιτές τιμές, με αναβαθμισμένο εξοπλισμό ασφάλειας, άνεσης και συνδεσιμότητας.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι η πρώτη φορά μετά την πανδημία που λανσάρονται στην ελληνική αγορά τόσο πλούσιες και πλήρεις εκδόσεις των μοντέλων της Peugeot σε προσιτές τιμές.

Ο όμιλος Συγγελίδη, αξιοποιώντας την ισχυρή επιρροή του στην εμβληματική γαλλική μάρκα, την ιδιαίτερα υψηλή οικονομική επιφάνειά του και τη δεσπόζουσα θέση του στην ελληνική αγορά -κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική πίτα των πωλήσεων μέσω των μαρκών Peugeot, Citroen, DS, Opel και MG- ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια για να αυξήσει τη διείσδυση της Peugeot στην ελληνική αγορά.

Πλέον στην γκάμα των γαλλικών μοντέλων εισήλθαν οι νέες αναβαθμισμένες εκδόσεις εξοπλισμού Style Plus, για τα best sellers 208 και 2008, καθώς και η νέα έκδοση Style για το next-level SUV 3008, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία μέσα από τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τη συνολική εμπειρία χρήσης.

Τα 208 και 2008 Style Plus αντικαθιστούν την ήδη πλούσια έκδοση Style και ανεβάζουν τον πήχυ της άνεσης και της συνδεσιμότητας στην κατηγορία τους, διατηρώντας παράλληλα τα ίδια επίπεδα τιμής. Στον βασικό εξοπλισμό -ανάλογα με το μοντέλο- περιλαμβάνονται επιπλέον κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, αυτόματη λειτουργία προβολέων και το προηγμένο σύστημα συνδεσιμότητας και τηλεματικής Peugeot i Connect Advanced. Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, σύστημα 3D πλοήγησης με δωρεάν online υπηρεσίες και φωνητικό έλεγχο, επιτρέποντας τον χειρισμό βασικών λειτουργιών χωρίς απόσπαση της προσοχής του οδηγού.

Στο 3008, η νέα εισαγωγική έκδοση Style ενσωματώνει ακόμη περισσότερα στοιχεία εξοπλισμού, όπως οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, οι προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, οι εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι με φωτισμό προσέγγισης, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, PEUGEOT Panoramic Display με δύο έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, ασύρματη λειτουργία Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Παράλληλα, η μάρκα παρουσιάζει και τις ανανεωμένες εκδόσεις Allure, διαθέσιμες σε όλη την γκάμα μοντέλων (208, 308, 408, 2008, 3008, 5008) και σε όλα τα συστήματα κίνησης. Οι εκδόσεις Allure ξεχωρίζουν για τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα τους και τον εξαιρετικά ολοκληρωμένο εξοπλισμό άνεσης, τοποθετώντας τον πήχυ ψηλά σε επίπεδο ποιότητας και καθημερινής ευχρηστίας.

Ανάλογα με το μοντέλο, περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία, όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert.

Η έξυπνη υβριδική τεχνολογία της μάρκας βασίζεται σε μια απλή και αποδοτική αρχιτεκτονική χωρίς πολύπλοκα συστήματα υψηλής τάσης ή μεγάλες μπαταρίες που επηρεάζουν τον διαθέσιμο χώρο. Το αποτέλεσμα; Κανένας περιορισμός χώρου επιβατών, δυνατότητα κάλυψης πάνω από το 50% των αστικών διαδρομών αμιγώς ηλεκτρικά με εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση κατά 20% των ρύπων και φυσικά χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις.

Ενδεικτικά, οι τιμές έναρξης της νέας γκάμας, συμπεριλαμβανομένων των προωθητικών ενεργειών, έχει ως εξής: Peugeot 208 Hybrid Style Plus, 21.500 ευρώ, 2008 Hybrid Style Plus, 22.900 ευρώ, 3008 Hybrid Style, 31.900 ευρώ.