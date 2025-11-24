Ανανεωμένο Suzuki Vitara - Real.gr

Η Suzuki λανσάρει το SUV Vitara με βελτιωμένο, πιο αποδοτικό υβριδικό κινητήρα και σε έκδοση με νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6ΑΤ.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

O κινητήρας 1.4 Boorsterjet Euro 6e-bis αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm ροπής. Διακρίνεται για την απόδοση, την οικονομία καυσίμου και τις μειωμένες εκπομπές CO2.

Για πρώτη φορά ο κινητήρας αυτός συνδυάζεται με μηχανικό ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο. Το σύστημα 48V Mild Hybrid SHVS συνεχίζει να προσφέρει ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση, αθόρυβη επανεκκίνηση του κινητήρα και ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση, εξασφαλίζοντας μειωμένη κατανάλωση και ρύπους.

Η ανανεωμένη γκάμα ενσωματώνει σημαντικές βελτιώσεις που ενισχύουν την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία: Βελτιωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού (DMS) με διευρυμένη περιοχή ανίχνευσης και ταχύτερη απόκριση σε περιπτώσεις υπνηλίας ή απόσπασης προσοχής. Ενισχυμένη μπαταρία 48 V, πλήρως συμμορφωμένη με τους αυστηρότερους κανονισμούς θερμικής μετάδοσης, για μέγιστη ασφάλεια. Μειωμένα επίπεδα θορύβου σύμφωνα με τον νέο κανονισμό εξωτερικού θορύβου, για πιο ήσυχη και άνετη μετακίνηση. Συμμόρφωση με το πρότυπο Euro 6e-bis, με στόχο τη βελτιστοποιημένη λειτουργία του κινητήρα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.

Παραμένει πιστό στον περιπετειώδη του χαρακτήρα με το σύστημα 4×4 Allgrip Select, με τέσσερις επιλογές οδήγησης (Auto, Sport, Snow, Lock). Το σύστημα τετρακίνησης είναι διαθέσιμο με το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και με το νέο αυτόματο.

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζει η οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας Apple CarPlay και Android Auto. Το Suzuki Connect επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση του οχήματος μέσω εφαρμογής, προσφέροντας μια πλήρη ψηφιακή εμπειρία. Προσφέρονται επτά τύποι υπηρεσιών: Ειδοποίηση κατάστασης.

Εντοπιστής σταθμευμένου αυτοκινήτου. Ιστορικό οδήγησης. Ειδοποίηση με γεωγραφικό περιορισμό και ώρες κυκλοφορίας. Ειδοποίηση ασφαλείας. Ειδοποίηση προειδοποιητικής λυχνίας. Περιοδική συντήρηση / ειδοποίηση ανάκλησης.

Είναι εξοπλισμένο με πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας: Dual Sensor Brake Support II (DSBS II). Adaptive Cruise Control (ACC) με αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας. Lane Keep Assist (LKA). Traffic Sign Recognition / Speed Limiter. Προηγμένο σύστημα πέδησης, ανίχνευση υπνηλίας, σύστημα διαχείρισης κυβερνοασφάλειας. Χαμηλές τιμές, από 20.580 ευρώ (GL Hybrid 48V 110 ίπποι 2WD, χειροκίνητο κιβώτιο).