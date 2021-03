Ανανέωση για την Opel

Του Σπύρου Ρέκκα

Η Opel αναβαθμίζει την προϊοντική γκάμα της για τα μοντέλα Corsa, Grandland X και το νέο Crossland με τη δημιουργία των εκδόσεων Design and Tech, τα οποία αναμένονται το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Οι νέες εκδόσεις φέρουν εξοπλισμό ο οποίος αναβαθμίζει σχεδιαστικά τα αυτοκίνητα, προσφέροντας μαύρες ζάντες και μαύρη οροφή συνδυαστικά με ράγες οροφής και κάνοντας τα ήδη δημοφιλή μοντέλα της μάρκας ακόμη πιο όμορφα. Επιπλέον, με το πρόγραμμα !More Opel δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να αγοράσουν το αυτοκίνητό τους με έξτρα εξοπλισμό χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Πιο συγκεκριμένα, στο Corsa Design and Tech προσφέρεται ως δώρο το πακέτο !More Opel, το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα Infotainment MirrorLink 7” και το Parking Pack, ενώ στο νέο Crossland Design and Tech προσφέρονται μαύρη ή λευκή οροφή, προβολείς ομίχλης εμπρός, Safety Pack (σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού, σύστημα ανίχνευσης πεζών, σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης), Rear View Camera pack (αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω και κάμερα οπισθοπορείας) και IntelliGrip. Στην κατηγορία C-SUV, το Grandland X Design and Tech προσφέρεται δωρεάν το πακέτο !More Opel, το οποίο περιλαμβάνει διζωνικό κλιματισμό (ECC), χρωμιωμένες ράγες οροφής, χρωμιωμένο περίγραμμα πλευρικών παραθύρων & Safety Pack (σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, σύστημα αναγνώρισης επικείμενης σύγκρουσης, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και σύστημα υποβοήθησης διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας). Η Opel προσφέρει «περισσότερο αυτοκίνητο», καλύπτοντας στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες των καταναλωτών με στιλιστικές και hi-tech επιλογές σε όλες τις κατηγορίες. Οι τιμές ξεκινούν από τα 13.800 ευρώ (Opel Corsa).