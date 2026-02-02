Αναβαθμισμένα Ibiza και Arona - Real.gr

Η Seat επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά με το λανσάρισμα των ανανεωμένων μοντέλων Ibiza και Arona.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που προστέθηκε στον πολυσχιδή όμιλο Βασιλάκη έχει συνδεθεί στενά με την εξέλιξη της αυτοκίνησης στη χώρα μας. Ειδικότερα, το Seat Ibiza ήταν για πολλά χρόνια μία από τις πρώτες επιλογές των υποψήφιων αγοραστών στην Ελλάδα οι οποίοι αναζητούσαν εξαιρετική σχέση προϊόντος, εξοπλισμού και τιμής.

Ο συνδυασμός της ισπανικής κουλτούρας για το αστικό αυτοκίνητο με τη γερμανική τεχνολογία αποτελεί το πιο ισχυρό ατού του Seat Ibiza.

Η γκάμα της ισπανικής μάρκας που ανήκει στο γκρουπ VW, τώρα ενισχύεται με την προσθήκη των ανανεωμένων Ibiza και Arona. Τα δύο δημοφιλή μοντέλα έχουν σημαντικές αναβαθμίσεις στους τομείς της σχεδίασης, της ποιότητας και του εξοπλισμού, ενώ ανακηρύσσονται πρωταθλητές και στην αξιολόγηση της τελικής τιμής πώλησης.

Το Seat Ibiza, που φέτος συμπληρώνει 42 χρόνια παρουσίας και αποτελεί το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της ισπανικής φίρμας, έρχεται ανανεωμένο και πιο ολοκληρωμένο από ποτέ.

Η εξέλιξή του βασίζεται σε δύο κύριους άξονες: ανασχεδιασμένο εξωτερικό, με ακόμα πιο δυναμική και σύγχρονη αισθητική. Αναβαθμισμένο εσωτερικό, με βελτιωμένη ποιότητα υλικών και εργονομία. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει αποδοτικά σύνολα MPI και TSI, που συνδυάζουν τη χαμηλή κατανάλωση με τα ισορροπημένα οδηγικά χαρακτηριστικά.

Το ανανεωμένο Ibiza διατίθεται σε δύο εκδόσεις (Business και FR), προσφέροντας υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και τεχνολογίας σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή. Ο τιμοκατάλογος ξεκινά από τα 16.690 ευρώ, με προωθητικό πρόγραμμα. Είναι ένα από τα ανταγωνιστικά μοντέλα στην κατηγορία του, που δεν έχει καμία κινεζική επιρροή.

Το ανανεωμένο Seat Arona τώρα είναι ακόμα πιο στιβαρό και δυναμικό, διατηρώντας τον ξεχωριστό συνδυασμό συμπαγών διαστάσεων και χαρακτηριστικών των SUV. Η ανανέωσή του στηρίζεται στη νέα εξωτερική σχεδίαση και στο αναβαθμισμένο εσωτερικό, με έμφαση στην ποιότητα και στη λειτουργικότητα.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει βενζινοκινητήρες TSI με ισχύ από 95 ίππους έως 150 ίππους, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο ή DSG διπλού συμπλέκτη, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και υψηλό επίπεδο ελέγχου.

Το ανανεωμένο Seat Arona διατίθεται σε εκδόσεις Style και FR. Ο τιμοκατάλογος ξεκινά από τα 18.990 ευρώ, με προωθητικό πρόγραμμα. Αποτελεί άκρως ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των compact SUV, χωρίς καμία κινεζική επιρροή.