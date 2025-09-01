Αποκαλύψεις από την BMW στην έδρα της - Real.gr

Η BMW υλοποιεί ένα μεγαλεπήβολο πρόγραμμα παρουσίας και επικοινωνίας στην IAA 2025 Mobility.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Απολαμβάνει τα οφέλη που της παρέχει η έδρα της, το Μόναχο, και έχει προγραμματίσει εκθέσεις και εκδηλώσεις σε όλη την πόλη.

Στην IAA Mobility 2025 θα αποκαλύψει την αμιγώς ηλεκτρική BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας Neue Klasse. Επίσης, θα αποκαλύψει μια σειρά νέων τεχνολογιών που θα διαδραματίσουν έναν πρωτοποριακό ρόλο στο μέλλον σε ολόκληρο το γερμανικό γκρουπ.

Η νέα iX3 δίνει στο κοινό την πρώτη γεύση από το μεγάλο τεχνολογικό άλμα που έχει πραγματοποιήσει η φίρμα σε πολλούς τομείς, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα, η απεικόνιση και τα συστήματα ελέγχου/χειρισμού, η ψηφιοποίηση, η συνδεσιμότητα, ο σχεδιασμός, η βιωσιμότητα και η τεχνολογική δεκτικότητα.

Ταχύτερη φόρτιση, μεγαλύτερη αυτονομία, με την έκτη γενιά του συστήματος αμιγούς ηλεκτροκίνησης (Gen 6) να ορίζει νέα πρότυπα όσον αφορά την απόδοση και την αποδοτικότητα. Η νέα iX3 50 xDrive έχει ηλεκτρική αυτονομία έως 800 χλμ. και εξασφαλίζει αυτονομία άνω των 350 χλμ. με φόρτιση σε DC μόλις 10 λεπτών.

Η φιλοσοφία απεικόνισης και χειρισμού BMW Panoramic iDrive αναβαθμίζει τον προσανατολισμό του οδηγού και θέτει ένα ακόμα νέο ορόσημο. To Panoramic iDrive προβάλλει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες οδήγησης απευθείας στο ιδανικό οπτικό πεδίο του οδηγού μεγιστοποιώντας την εργονομική απόδοση και την ασφάλεια.

Τέσσερα στοιχεία συνδυάζονται για να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία χρήστη: BMW Panoramic Vision, οι πληροφορίες προβάλλονται σε μια μαύρη εκτυπωμένη επιφάνεια η οποία εκτείνεται από τη μία άκρη του παρμπρίζ στην άλλη. 3 D Head – Up Display, το προαιρετικό 3D Head-Up Display προβάλλει δεδομένα πλοήγησης και αυτοματοποιημένης οδήγησης στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού πάνω από την επιφάνεια του BMW Panoramic Vision. Κεντρική οθόνη με τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού matrix, η οθόνη με τη χαρακτηριστική σχεδίαση free-cut είναι εργονομικά τοποθετημένη κοντά στο τιμόνι. Πολυλειτουργκό τιμόνι τεχνολογίας shy-tech, φωτιζόμενα μπουτόν εμφανίζουν τις διαθέσιμες λειτουργίες, ενώ η ανάγλυφη επιφάνεια και η ενεργή απτική ανατροφοδότηση επιτρέπουν τον διαισθητικό χειρισμό χωρίς να αποσπάται η προσοχή του οδηγού από τον δρόμο.

Το BMW Panoramic iDrive βασίζεται στο νέο λειτουργικό σύστημα BMW Operating System X. Προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης, έξυπνη υποστήριξη του οδηγού και ευρείας κλίμακας ενημερώσεις λογισμικού. Το μότο της BMW «Χέρια στο τιμόνι, μάτια στον δρόμο» επαναπροσδιορίζεται μέσα από έναν αρμονικό συνδυασμό φυσικών χειριστηρίων και ψηφιακών λειτουργιών. Το BMW Panoramic iDrive διασφαλίζει φιλική και διαισθητική εμπειρία χειρισμού σε κάθε κατηγορία οχήματος και με κάθε τύπο συστήματος κίνησης.

Το BMW Charging παρουσιάζει για πρώτη φορά την αμφίδρομη φόρτιση. Ενας ειδικά διαμορφωμένος χώρος του Open Space θα είναι αφιερωμένος στο BMW Charging, με τη βοήθεια των υφιστάμενων ηλεκτρικών μοντέλων, όπως η νέα iX και η i5. Εκεί, συνεργάτες θα παρέχουν πληροφορίες για τη δημόσια φόρτιση καθώς και για τις λύσεις οικιακής φόρτισης μέσω των BMW Wallboxes. Θα παρουσιαστεί και η τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης που διατίθεται για πρώτη φορά στην iX3. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στην iX3 να τροφοδοτεί με ενέργεια που προέρχεται από την μπαταρία υψηλής τάσης είτε το οικιακό ηλεκτρικό δίκτυο του οδηγού (Vehicle-to-Home-V2H), είτε το δημόσιο δίκτυο (Vehicle-to-Grid-V2G).

Η BMW Motorrad παρουσιάζει σε κεντρική τοποθεσία της πόλης τα ηλεκτρικά πολυτελή scooter CE 02 και CE 04, τα οποία είναι σχεδιασμένα για ηλεκτρική μετακίνηση με έμφαση στην ευελιξία.

Η MINI θα δώσει το «παρών» στην IAA Mobility 2025 σε δύο τοποθεσίες στην καρδιά του Μονάχου. Ο χώρος Open Space στη Max-Joseph-Platz και η παρουσία της μάρκας στο MINI Pavillon στη Lenbachplatz θα αναδείξουν με σαφήνεια το DNA της. Επιπλέον, δύο πρωτότυπα μοντέλα της John Cooper Works θα πραγματοποιήσουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους στο Μόναχο.

Η δέσμευση του BMW Group στις αρχές της κυκλικότητας θα είναι εμφανής και στα περίπτερά του στην έκθεση IAA Mobility 2025. Περίπου το 80% των εγκαταστάσεων, των εξαρτημάτων και των υλικών στο Open Space στη Max-Joseph-Platz είτε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ξανά είτε έχει αποκτηθεί με στόχο την επαναχρησιμοποίησή του και σε άλλες εκδηλώσεις.