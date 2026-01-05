Αποκαλυπτήρια για τη Citroen - Real.gr

Η Citroen συμμετέχει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026.

Του Σπύρου Ρέκκα - ΠΗΓΗ: Realnews

Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν ένα έξυπνο πρωτότυπο αυτοκίνητο, που παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα, το Citroen Elo, το νέο C5 Aircross, τον πρωτοπόρο της ηλεκτρικής μικρο-κινητικότητας Ami στην έκδοση Dark Side και ένα μονοθέσιο που αναβιώνει το πάθος της γαλλικής μάρκας για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ενισχύει την άφιξη της Citroen στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB Formula E.

Το Citroen Elo είναι ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο σχεδιασμένο ως ένα πραγματικό εργαστήριο ιδεών. Συμπαγές (4,10 μ.) αλλά απίστευτα ευρύχωρο. Η 100% ηλεκτρική αρχιτεκτονική του αξιοποιείται για να προσφέρει έναν αρθρωτό χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα, μετατρέποντας το εσωτερικό σε έναν πραγματικό χώρο διαβίωσης.

Η βασική έκδοση διαθέτει τέσσερα καθίσματα, με το κάθισμα του οδηγού σε κεντρική θέση, προσφέροντας μια νέα αίσθηση ορατότητας με παρμπρίζ 180° και μια μοντέρνα, έξυπνη διεπαφή, ενώ οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν τεράστιο χώρο. Το κάθισμα του οδηγού μπορεί να περιστραφεί για συνομιλία ή εργασία με ειδική υποστήριξη. Και εάν χρειαστεί, δύο επιπλέον καθίσματα μπορούν να αναπτυχθούν για να μεταφέρουν έξι άτομα. Μπορεί επίσης να μετατραπεί σε χώρο ύπνου για δύο άτομα, home cinema, τροφοδοτικό και πολλές άλλες χρήσεις.

Το νέο C5 Aircross προσφέρει μια πραγματικά πρώτης τάξεως ταξιδιωτική εμπειρία: Γενναιόδωρη ευρυχωρία, εξαιρετικός χώρος στη δεύτερη σειρά καθισμάτων και χώρος αποσκευών ανεξάρτητα από τον τύπο του κινητήρα.

Ο οδηγός και οι επιβάτες ανακαλύπτουν ένα υψηλής τεχνολογίας «κουκούλι», ενισχυμένο από προοδευτική υδραυλική ανάρτηση με μαξιλάρια, καθίσματα Advanced Comfort και ένα εκσυγχρονισμένο ταμπλό με μεγάλη οθόνη αφής Cascade για βελτιωμένη εργονομία και διαισθητικότητα. Η οδήγηση είναι πιο χαλαρή χάρη στην τελευταία γενιά τεχνολογιών υποβοήθησης, συμπεριλαμβανομένων των προβολέων Citroën Matrix LED και του Drive Assist 2.0 Pack.

Η Citroen προσφέρει μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα ηλεκτρικών επιλογών. Το C5 Aircross διατίθεται ως υβριδικό με αυτονομία έως και 950 χλμ., ως plug-in υβριδικό με αυτονομία άνω των 100 χλμ. σε αστικές συνθήκες και σχεδόν 1.100 χλμ. σε συνδυασμό, και ως προσιτή και ευέλικτη ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως και 520 χλμ.

Πρωτοπόρος στην ηλεκτρική μικροκινητικότητα εδώ και πέντε χρόνια, το Ami συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την αστική χρήση. Εχει προσελκύσει σχεδόν 85.000 χρήστες από την κυκλοφορία του. Παραμένοντας συμπαγές, 100% ηλεκτρικό, προσβάσιμο από την ηλικία των 14 ετών ανάλογα με τη χώρα, παραμένει πιστό στην υπόσχεση της φίρμας: Εύκολη, ασφαλής, προσιτή, προσαρμόσιμη και απόλυτα ανθρώπινη κινητικότητα.